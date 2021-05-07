黃偉哲呼應數位發展部落地台南 落實5+2創新產業發展

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黃偉哲指出，台南經濟持續成長，南科已是車用晶片及零組件、半導體、精密機械、光電等生產重鎮，半導體產業甚至在世界有著足輕重的重要地位。沙崙智慧綠能科學城是一個綠能發展的研究重鎮，透過產官學共同合作，帶動南部綠能科技產業群聚，未來成為亞太綠能發展中心。台南市政府為讓各方人才在台南安居樂業，逐步完成高品質的生活機能設施，規劃國際學校，完整安家配套措施，讓國內外人才都能移居台南。