黃偉哲呼應數位發展部落地台南 落實5+2創新產業發展
行政院會於3月25日拍板成立數位發展部，台灣數位科技與政策發展協進會理事長、義美總經理高志明在今週刊呼籲，2024台南將迎接建城400年，數位發展部若設置於台南，將具有人文與科技結合雙重意義，同時證明政府重視南部產業發展。黃偉哲呼應高志明說法，建議將數位發展部落地台南。黃偉哲表示，台南有台南科學園區及沙崙綠能科學城雙經濟引擎，北連嘉義南接橋頭及屏東科學園區，形成南部科技廊道，再加上在南部設置部會，讓人才南漂、南北平衡，使台南成為區域治理關鍵角色，為國家資安及數位轉型超前佈署，也實現蔡總統5+2創新產業發展的落實。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-07 16:46:07
黃偉哲指出，台南經濟持續成長，南科已是車用晶片及零組件、半導體、精密機械、光電等生產重鎮，半導體產業甚至在世界有著足輕重的重要地位。沙崙智慧綠能科學城是一個綠能發展的研究重鎮，透過產官學共同合作，帶動南部綠能科技產業群聚，未來成為亞太綠能發展中心。台南市政府為讓各方人才在台南安居樂業，逐步完成高品質的生活機能設施，規劃國際學校，完整安家配套措施，讓國內外人才都能移居台南。
關於交通建設，快速串聯各行政區重要設施及工業區。人才培育方面，台南有14所大專院校， 超過13萬名師生，豐沛的人力資源提供產業發展所需要研發以及企業人才。另外有三個國家級研究機構-中研院、工研院以及國家實驗研究院等，及國際級研究機構亞洲蔬菜中心等研發能量，都在台南匯集。
研考會主委戴偉峻表示，沙崙綠能科學城即將成立數據中心，成為數據整合平台及監控中心，推動智慧運輸、智慧能源、智慧生活及智慧醫療四大領域數聚落地實證，提升產業情報匯流及數據創新創造競爭力，創造城市運作與治理最佳化。加強對政府機關及產業資安防護服務，建立完善資安應變機制，打造能被世界信賴的資安系統和產業鏈，已是台灣首要任務。