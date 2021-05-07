屏東縣琉球籍「漁順昇168號」觸礁 3人獲救1失蹤
屏東琉球籍漁船「漁順昇168號」前天出海作業時，在鵝鑾鼻西南方海域觸礁，陳姓船長在船艙進水情況危急向漁業電台求救。今天(7日)上午十點半，被綠島之星交通船，在綠島西方11浬海域，救起3名船員，分別是陳姓船長和輪機長父子以及一名印尼漁工，三人平安，另一名陳姓船員疑似體力不支，目前下落不明，海空持續搜救中。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-07 17:31:17
據了解，昨天(6日)晚間有漁船發現「漁順昇168號」的船頭在海面上載浮載沉，但船上4個人下落不明，海巡署花蓮艦立即前往戒護，海巡署南部分署副隊長林恆弘表示，現場只有漁船船頭的殘骸部份，另外三分之二船身也就是船艙的部分不見蹤影，漂流的大概只是不到它三分之一的殘骸。
今天上午被來往一艘蘭嶼、後壁湖的「綠島之星3號」交通船發現救起，「綠島之星3號」指出，上午10時許從蘭嶼出發後約半小時，看到海上有目標物，但在船航線的右方，當時不知道是什麼，基於海上敏感度，他脫離航線靠近看，看到3人揮手求救，才知道是落海的人。
當時海上3人趴在船板上，船板上掛有浮球，只能容納3個人；他將3人救起，3人精神狀態都不錯，可能一時被救起太高興，一上船就呈現虛脫狀態，他提供水及麵包先讓他們少量食用，船上客人也都很高興3人能獲救。
綠島之星3號交通船在中午12時10分抵達後壁湖漁港，獲救陳姓船長等3人在於恆春後壁湖上岸，3人精神狀態都不錯，能夠自行走路，3名船員有失溫，送醫前意識清醒，分別送往屏東旅遊醫院、基督教醫院、南門醫院醫治，並持續海空搜救另1名台籍船員。