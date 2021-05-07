「住宅品質提昇 關愛守護家園」座談 抗震宅熱議焦點

舉辦

「戴雲發抗震系統工法」

把「安全耐震」視為最高規格指標

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最近大小地震頻頻發生，房屋抗震議題再度掀起熱烈討論！協會指出，台灣臨近環太平洋火山帶及菲律賓海板塊，平均一年有多達2萬多次地震，921大地震後，政府雖然修訂相關建築法規，強制要求建案抗震標準，只是徒法不足以自行，民眾有須要被教育，方能提升住宅安全觀，慎選品質優良的抗震宅。





▲「住宅品質提昇 關愛守護家園」座談中，奕富建設創辦人說明採用 「戴雲發抗震系統工法」打造超標抗震宅規格。（ 圖／業者提供）

有鑑於此，協會特別邀相關單位舉辦這場說明會，會中不只探討過去頻繁地震所造成樓房倒塌、變形原因，更聚焦於未來建築物在應變每次地震來臨時，其「結構安全性」的重要。如何確保建物結冓安全？ 會中由奕富建設就新推案「牡丹園堡」，介紹如何打造根基堅實，百年傳家的超標抗震宅。





「牡丹園堡」是在員林推出的建案，

為克服地震頻繁、土壤液化問題，不惜高成本

採用台北信義區豪宅御用戴雲發