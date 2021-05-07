「住宅品質提昇 關愛守護家園」座談 抗震宅熱議焦點
台灣地震頻仍，為提昇民眾對居住品質及生活安全觀，社團法人台灣關愛發展協會邀請建商、學者專家及政商人士舉辦「住宅品質提昇． 關愛守護家園」說明會，會中推出超標抗震宅建案「牡丹園堡」的奕富建設，說明不惜砸下高成本採用「戴雲發抗震系統工法」，是把「安全耐震」視為最高規格指標，希望強化民眾對於「抗震宅」的認識，慎選優質且安全住宅。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-07 17:07:09
最近大小地震頻頻發生，房屋抗震議題再度掀起熱烈討論！協會指出，台灣臨近環太平洋火山帶及菲律賓海板塊，平均一年有多達2萬多次地震，921大地震後，政府雖然修訂相關建築法規，強制要求建案抗震標準，只是徒法不足以自行，民眾有須要被教育，方能提升住宅安全觀，慎選品質優良的抗震宅。
有鑑於此，協會特別邀相關單位舉辦這場說明會，會中不只探討過去頻繁地震所造成樓房倒塌、變形原因，更聚焦於未來建築物在應變每次地震來臨時，其「結構安全性」的重要。如何確保建物結冓安全？ 會中由奕富建設就新推案「牡丹園堡」，介紹如何打造根基堅實，百年傳家的超標抗震宅。「牡丹園堡」是在員林推出的建案，為克服地震頻繁、土壤液化問題，不惜高成本採用台北信義區豪宅御用戴雲發「Alfa safe專利柱中柱耐震系統」建造，大魄力以515支擋土預壘樁、516支止水樁及地質改良樁200支打造堅實堡壘基礎，並於中庭花園使用高抗震2米2加厚中庭地基板，把安全耐震視為最高規劃指標，突顯住宅結構安全升級工法，與台灣過去傳統施作結構工法的差別性。
台灣關愛發展協會表示，台灣人民生活品質提高，對住宅品質與安全觀也應提昇，本次活動邀請奕富建設「牡丹園堡」作為示範宅，針對結構安全、防火安全、光環境、音環境、節能等，都具備完善規劃，可讓參與民眾深入了解建築安全結構與居住品質升級觀念，進而喚起民眾對於住宅品質的重視。