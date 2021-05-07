可惜！身體不適自道拉吉里撤退　呂忠翰結束本季攀登

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橘子關懷基金會簡介：





敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。





2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。





橘子14頂峰挑戰支援計劃：





台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。





冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成五座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。





橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！



