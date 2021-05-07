可惜！身體不適自道拉吉里撤退　呂忠翰結束本季攀登

2018年時，呂宗翰就曾經挑戰過世界第七高的道拉吉利峰，但當時因為天候因素而宣布撤退，當時他也在臉書上寫下，「道拉吉里是位尊敬的對手，堅持最後，還是被迫放棄，不過讓我燃起希望，我已經知道下次可能的機會了！」
此次再度挑戰，但可惜考量到身體狀況，呂宗翰決定提前撤退。他也在臉書發文感謝團隊，同時和大家道歉，直言「到手的鴨子就這樣飛了」，但也只能鼓起勇氣面對，「每次要離開一座未竟的山，都不容易接受，但生命總是會有轉折，欣然接受就好。」
「面對生命的挫折或意外，往往無法控制，但我們可以正向面對未知，就這樣探險好奇的天性，我們也是需要一直保持著，而放開心胸後，會發現周圍都是夥伴，在跌倒時扶持著，一起一步步再努力爬起來，這就是我喜愛的生命哲學，也是我認識的朋友兄弟們都知道的，一定繼續挺我下去！」呂宗翰如此寫道。
不過這一趟並非完全沒收穫，呂宗翰強調自己在攀登安納普納峰時得到許多啟示，「所以決定放慢腳步來發展，回台灣好好整理照片跟故事，台灣能走到這一步很不容易，這背後有很多很多人的付出跟歷史堆疊，恭喜台灣敢跨出一步，在這環境時代裡，總能看到一點勇氣光芒。」
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成五座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！