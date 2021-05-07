Suzuki Vitara AllGrip 城市野行體驗會熱烈展開 即刻上網報名
即日起至今年 7 月間，於北中南舉辦共六場，民眾們將會在專業教練的帶領下，透過各種 off road 越野關卡，深度體驗 Vitara 的越野能力。本次活動一律採實名制報名，上網完成報名動作或來電洽詢各地經銷商。
2GameSome - 有車賞
2021-05-07 17:25:00
活動官網：https://www.taiwansuzuki.com.tw/vitaracityevent/
各種關卡給你最完整體驗
在「SUZUKI VITARA ALLGRIP城市野行體驗會」的活動之中，可以得到如同戶外越野等級的感官體驗，藉由場內五大越野關卡，體驗 Vitara 在不同路況的全能應對：
除場內的越野關卡體驗外，在道路試駕過程，還能測試 Vitara 六大安全系統中的 RCTA Test後側警示系統及 ESP Test電子車身穩定系統。RCTA Test後側警示系統體驗在倒車時能偵測視線死角，守護車主安全。ESP Test電子車身穩定系統透過 S 型繞錐體驗車身穩定系統，適合路面濕滑或緊急迴避的時候，穩定車身避免打滑。
「SUZUKI VITARA ALLGRIP城市野行體驗會」將於北中南舉辦共六場（詳情請見附圖），每場體驗會共有 6 個時段（10:00/11:00/13:00/14:00/15:00/16:00，每次 1 小時），活動現場備有專業咖啡車，完成體驗還能享有哈根達斯冰淇淋。而參與活動的好朋友們，將有機會獲得限量 Vitara 充電線保護套及限量炫潮提袋等好禮。