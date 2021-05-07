「Suzuki Vitara Allgrip城市野行體驗會」即日起正式開跑，北中南共六場！

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「Suzuki Vitara Allgrip城市野行體驗會」於本周開跑後，至2021年7月間，將於北中南共舉辦共，民眾們將會在專業教練的帶領下，透過各種off road越野關卡，深度體驗Vitara的越野魅力。為提供最優質的活動體驗，本次活動一律採實名制報名，欲參與者，需儘速上網完成報名動作或洽詢各地經銷商，完成報名，才能參加該活動！
在「Suzuki Vitara Allgrip城市野行體驗會」活動中，可以得到如同戶外越野等級的感官體驗，藉由場內五大越野關卡，體驗Vitara在不同路況的全能應對，關卡包括：
- Bumpy Test 顛簸體驗、Small Bumpy 微顛簸體驗:模擬顛簸路面時，卓越的懸吊系統及高度車體剛性，可提供更加舒適且安全的駕乘體驗。
- Stairs Test 階梯落差體驗:藉由階梯落差裝置，可展現Vitara優異的進入角及離去角，體驗征服全地形的車體剛性。
- Side Slope Test 側傾斜體驗:體驗車身底盤的穩定性，無論是日常或是郊區越野都能保護車主安全。
- Wading Test 涉水體驗:感受獨家四輪傳動系統，展現Vitara的越野設計理念。
「Suzuki Vitara Allgrip城市野行體驗會」將於北中南舉辦共六場（詳情請見附圖），每場體驗會共有6個時段（10:00/11:00/13:00/14:00/15:00/16:00，每次1小時），活動現場備有專業咖啡車，為各位提供香醇的美式咖啡，完成體驗還能享有哈根達斯冰淇淋消消暑氣！而參與活動的好朋友們，將有機會獲得限量Vitara充電線保護套及限量Suzuki炫潮提袋等好禮！ 只是比較可惜的，本次活動皆僅能試乘，無法親自駕駛，與過去其他品牌皆能自行駕駛有所不同，長期以來，Taiwan Suzuki行事相對保守，在此之前曾舉辦的Swift Sport體驗活動也同樣僅能由教練駕駛試乘，期盼Taiwan Suzuki擺脫保守，才能讓消費者更直接地體驗車輛性能與優勢。
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本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。
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車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受限於廣告篇幅，亦可能未盡完整，購買前敬請詳閱相關說明。
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Taiwan Suzuki保留變更活動內容及最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網
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於個人臉書分享指定貼文並設定公開，即可獲得限量Vitara充電線保護套，數量有限，贈完為止。
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完成現場城市野行體驗關卡或道路試駕(現場需持有個人駕照證明)，並完成線上活動體驗問卷，即可獲得限量Suzuki炫潮提袋，數量有限，贈完為止。
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完成現場城市野行體驗關卡或道路試駕(現場需持有個人駕照證明)，即可獲得哈根達斯冰淇淋，數量有限，贈完為止。