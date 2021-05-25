想致富就得不吃不喝？《財富老司機》解析「存錢」必要性

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黃群仁則說，存錢可以說是投資過程中非常重要的因子，總要有投入，經過轉換後變成產出，在財富上，錢是支點，但年輕人如果太過重視「存錢」，反而會被剝奪掉一些該有的「投資」。
黃群仁以自身經驗為例，他花了兩年讀了研究所，一開始就有好的競爭力，雖然剛出社會時是月光族，沒有為自己存到錢，但是這些支出，並非為自己的吃喝玩樂，而是跟朋友吃飯、跟長官應酬，來增加自己的見識與人脈，收入也從一開始的29800，一路在三年五年間成長到年薪百萬，他也是到了這個時候才開始存錢。
黃群仁提到，如果年輕人想要有錢可以投資，首先要先省下浪費的因子，像是出門不要都坐計程車，或是跟朋友喝杯咖啡，盡量不要花在一些無謂的支出上面，但也不是什麼都不花，重點不是存錢，而是要讓主動收入增加，年輕的時候多投資自己，把握住黃金時期，會比目前努力的存錢還要更容易達到，要致富不用回頭當「苦行憎人」，而是要在適當時機再把主動收入的X變成X1 ，這就會是有錢人的大腦。
彭懷恩也舉例，他親戚的小孩月薪30K，但若英文實力增加可每個月多1萬元，他就建議可以先存12萬下來增進英文實力，最後小孩利用這筆存下來的錢去投資自己半年，收入甚至還超過預期，每個月薪水從30K增加至45K，可見投資自己的錢不應該省。彭懷恩還強調：「與其主動的儲蓄，倒不如每個月在發薪的時候就主動扣款，讓自己能『定期定額投資』，連續十年拿到股利，才可以更有複利效應，不管是ETF還是什麼標的，都可以產生遠比銀行、郵局還要多的財富。」
黃群仁則提醒，財富自由分成三件事，分別為財務保障、財務積累，最後到達財務自由。財務保障不是存錢，而財務投資就是投入量到一定，接著不要改變長期複利原則，就是把它視為每年的固定開銷，讓他去扣錢，實際上是去滾利，這也是存錢的道理。
節目最後，兩位專家都非常鼓勵儲蓄，但不要存錢存到沒辦法投資自己，或是破壞自己的人脈；再來是鼓勵做一些被迫投資的動作，長期投資的效益、股價，房產漲褔都可以獲利；第三個投資是相對長期的行為，要讓自己可以過得下去，否則這樣的財富自由也是沒有意義。