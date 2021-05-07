李寶英、金瑞亨當妯娌　入住豪宅「大到沒辦法用走的」

▲李寶英（右）跟金瑞亨在新戲裡是富豪「妯娌」。（圖／Netflix）
▲李寶英（右）跟金瑞亨在新戲裡是富豪「妯娌」。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-07 19:47:20

韓劇《我的上流世界》由李寶英、金瑞亨主演，李寶英對於自己要演「可愛且討喜的模樣」很茫然；這次終於成功晉級為真正的上流貴婦，金瑞亨笑稱：「完全無法相比！這次有人幫忙開車門耶，家裡大到沒辦法用走的。」兩人首次當妯娌，戲裡相敬如賓，戲外李寶英一直黏著金瑞亨，交情甚篤。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李寶英（左）、金瑞亨出席記者會。（圖／Netflix）
▲李寶英（左）、金瑞亨出席記者會。（圖／Netflix）
李寶英與金瑞亨雙雙首次挑戰不同以往的角色，李寶英透露編劇一開始把自己飾演的徐熙秀，描述的宛如白富美般可愛，還要演出很討人喜歡的感覺，而且個性要直率坦蕩無祕密，李寶英說：「到底要如何演出可愛的感覺？」形容這挑戰像是演技的絆腳石。

以《天空之城》瘋狂家教出名的金瑞亨，被問到成為上流社會的財閥長媳，跟之前作品中的富裕程度有何不同？金瑞亨表示，由於從沒演過這樣的角色，所以有點尷尬且不適應這樣的「生活」，隨即又逗趣說跟之前的角色相比「完全無法比較！這次有人幫忙開車門耶，而且身邊還有祕書跟著，家裡大到沒辦法用走的」，展現出劇中場景之用心。 

劇中相敬如賓的李寶英與金瑞亨，其實戲外感情相當好，李寶英透露兩人對手戲不多，所以碰面時自己就會像個小跟班，追著金瑞亨分享最近發生的事情，兩人也彼此扶持鼓勵著對方，讓金瑞亨聽完笑著說：「謝謝弟妹！」

《我的上流世界》描述曾在威尼斯影展獲得「最佳女主角」的女星徐熙秀（李寶英 飾），為愛息影嫁給大財閥「梟遠集團」的二兒子，儘管要照顧非親生的兒子，以及面對上流社會的壓力，依舊保有自己的價值與色彩。原本一切平靜的生活，自從家裡來了一位奇怪的家教，生活開始出現極大改變。而出身自財閥家族的鄭瑞賢（金瑞亨 飾），嫁給再婚的丈夫成為「梟遠集團」長男的媳婦，是個不輕易表露感情，只為了得到社會認可和維持自己品位而活的華麗上流女子。該劇每周六、日晚間10點獨家與韓國同天在Netflix播出。

▲李寶英（右）跟金瑞亨戲外感情很好。（圖／Netflix）
▲李寶英（右）跟金瑞亨戲外感情很好。（圖／Netflix）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
10.53%89.47%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.3%6.7%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20.27%79.73%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.76%26.24%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀