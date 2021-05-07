李寶英、金瑞亨當妯娌　入住豪宅「大到沒辦法用走的」

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李寶英與金瑞亨雙雙首次挑戰不同以往的角色，李寶英透露編劇一開始把自己飾演的徐熙秀，描述的宛如白富美般可愛，還要演出很討人喜歡的感覺，而且個性要直率坦蕩無祕密，李寶英說：「到底要如何演出可愛的感覺？」形容這挑戰像是演技的絆腳石。
以《天空之城》瘋狂家教出名的金瑞亨，被問到成為上流社會的財閥長媳，跟之前作品中的富裕程度有何不同？金瑞亨表示，由於從沒演過這樣的角色，所以有點尷尬且不適應這樣的「生活」，隨即又逗趣說跟之前的角色相比「完全無法比較！這次有人幫忙開車門耶，而且身邊還有祕書跟著，家裡大到沒辦法用走的」，展現出劇中場景之用心。
劇中相敬如賓的李寶英與金瑞亨，其實戲外感情相當好，李寶英透露兩人對手戲不多，所以碰面時自己就會像個小跟班，追著金瑞亨分享最近發生的事情，兩人也彼此扶持鼓勵著對方，讓金瑞亨聽完笑著說：「謝謝弟妹！」
《我的上流世界》描述曾在威尼斯影展獲得「最佳女主角」的女星徐熙秀（李寶英 飾），為愛息影嫁給大財閥「梟遠集團」的二兒子，儘管要照顧非親生的兒子，以及面對上流社會的壓力，依舊保有自己的價值與色彩。原本一切平靜的生活，自從家裡來了一位奇怪的家教，生活開始出現極大改變。而出身自財閥家族的鄭瑞賢（金瑞亨 飾），嫁給再婚的丈夫成為「梟遠集團」長男的媳婦，是個不輕易表露感情，只為了得到社會認可和維持自己品位而活的華麗上流女子。該劇每周六、日晚間10點獨家與韓國同天在Netflix播出。