亞裔父親上街無端遭痛毆　「6秒揍14拳」警證實隨機攻擊

近來美國亞裔攻擊事件頻傳，近日有一名36歲的亞裔父親布魯斯（Bruce）用嬰兒車推著1歲兒子走在街上，卻無緣無故被一旁的26歲非裔男子西德尼（Sidney Hammond）襲擊，西德尼在短短6秒內狂毆布魯斯14拳，也因為這起攻擊事件，西德尼在隔日遭到警方逮捕。





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布魯斯接受美國《abc News》採訪時，回想了事情發生時的狀況，他表示那個時候他正推著嬰兒車在雜貨店外頭的馬路等待紅綠燈，突然之間就被撞倒在地上，隨即遭到猛烈攻擊。突如其來的襲擊，讓布魯斯當下非常慌張，他表示「他當時沒有辦法保護兒子，嬰兒車還滑到了一旁，對一個父親來說，這相當恐怖」。





從監視器畫面可以看到，布魯斯被西德尼推倒在地，西德尼出拳就是一陣猛揍，期間還用腳踢布魯斯，出手相當兇狠，短短6秒內就揍了布魯斯14拳。布魯斯被打到無力反擊，也無法自保，期間只能不斷用手護住頭部，最後痛到倒在地上，一旁的嬰兒車開始往旁邊滑，布魯斯趕緊起身拉住嬰兒車。





▲布魯斯被攻擊之後，一旁路人趕緊上前幫忙，查看布魯斯的情況。（圖／翻攝自abc News）

事發隔日，舊金山警察局逮捕了西德尼，並且在6日時以傷人罪移送法辦。根據了解，西德尼在大約1個月前，就開始在路邊無端攻擊路人，警方表示無法確定這一次的攻擊事件能否斷言是亞裔攻擊事件。但布魯斯表示，被攻擊的當下，他想起近來美國發生的攻擊亞裔的案件。因為新冠肺炎疫情讓美國近來亞裔仇視（Asian Hate）更加嚴重，更不斷傳出有亞裔無端遭到攻擊的事件。



