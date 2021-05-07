智慧停車再進化 南市第二期智慧路邊停車BOT案簽約
台南市政府繼去(109)年5月底完成2,000座智慧停車柱建置後，今(7)日在宏碁電腦創辦人施振榮及產官學各界人士的見證下，由台南市長黃偉哲與宏碁智通公司簽定「台南市第二期智慧停車計費系統BOT案」。新一代的智慧停車柱除了能計費，還結合充電、環境監測等功能，預計於台南市政中心、新興重劃區、台南航空站、高鐵台南站等周邊區域建置2,000處智慧停車格位，共同打造智慧停車新願景，推動台南市成為全球智慧城市典範。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-07 17:57:06
黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，增加路邊停車格位有限，為提供市民一個人好行、車好停、交通安全的樂活宜居城市，台南市於107年率全國之先採用促參BOT方式建置「智慧路邊停車計費系統」，導入民間最新科技與管理模式，在時間上進一步提高周轉率來增加停車格位供給。因第一期的成效優良，南市府接續推動第二期智慧停車BOT案，要再持續朝向「低碳、便捷、人本、先進、智慧」樂活交通的施政目標邁進。
交通局長王銘德表示，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段每個停車格位的使用情形，除現場提供民眾更多元的繳費服務外，更可運用通訊技術串聯IoT軟硬體，將停車資訊、導航等服務連結至台南好停APP，讓民眾在台南市區停車可以「找的到、停的到、方便繳」。
自108年4月啟用後，這項智慧化服務讓台南市設置智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6%，且透過千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱的操作、繳費方式高達89%的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」的推動是受民眾支持的優良政策。
交通局進一步指出，第二期的智慧停車BOT案，為了讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，宏碁智通公司藉由一期的經驗累績，研發新一代的智慧停車計費系統，不僅有開單服務更提出「智慧共桿」，結合綠能、環保、環境監測等概念，首創特定區域路邊充電服務，並加強即時停車導引服務，成為智慧城市發展相當重要的基礎設施，同時提升多元路段停車便利性，要讓台南邁向交通新世代，持續創造民眾更滿意的停車體驗。