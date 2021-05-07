棒球／中華隊前進東京奧運！中國宣布退出六搶一

20191112世界12強中華隊vs南韓隊
▲中華隊過往在奧運曾拿下過銀牌。（圖／資料照）

記者吳政紘/綜合報導

2021-05-07 18:08:52

東京奧運棒球最終資格賽將於6月16日在台灣舉行，世界棒壘球總會今天正式宣布中國不參賽，原6隊參賽改為5隊。

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美洲區資格賽第一名直接晉級奧運，第二、三名將到台灣跟荷蘭、澳洲、中華隊一起奮戰。

不過今天世界棒壘球總會（WBSC）正式公告中國不參賽，但沒有之前外傳由菲律賓隊或者美洲區資格賽第4名球隊遞補的考量，直接縮減參賽隊伍為5隊參賽。

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