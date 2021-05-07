特企／ SUZUKI VITARA ALLGRIP 城市野行體驗會熱烈展開

準備好在城市之中體驗越野性能的活動了嗎？醞釀多時的「SUZUKI VITARA ALLGRIP城市野行體驗會」即將於本周開跑！即日起至今年7月間，於北中南舉辦共六場，民眾們將會在專業教練的帶領下，透過各種off road越野關卡，深度體驗VITARA的越野魅力。為提供最優質的活動體驗，本次活動一律採實名制報名，感謝民眾的熱情支持，當前報名狀況相當踴躍，許多場次都已額滿，想參與其中的朋友們，建議儘速上網完成報名動作或來電洽詢各地經銷商，一起加入城市野行樂趣的行列！





我是廣告 請繼續往下閱讀

VITARA ALLGRIP都市野外都征服 各種關卡給你最完整體驗





除場內的越野關卡體驗外，在道路試駕過程，還能測試VITARA 六大安全系統中的RCTA Test後側警示系統及ESP Test電子車身穩定系統。RCTA Test後側警示系統體驗在倒車時能偵測視線死角，守護車主安全。ESP Test電子車身穩定系統透過S型繞錐體驗車身穩定系統，適合路面濕滑或緊急迴避的時候，穩定車身避免打滑。感受VITARA的全能守護，更安心享受駕馭體驗。





「SUZUKI VITARA ALLGRIP城市野行體驗會」將於北中南舉辦共六場（詳情請見附圖），每場體驗會共有6個時段（10:00/11:00/13:00/14:00/15:00/16:00，每次1小時），活動現場備有專業咖啡車，為各位提供香醇的美式咖啡，完成體驗還能享有哈根達斯冰淇淋消消暑氣！而參與活動的好朋友們，將有機會獲得限量VITARA充電線保護套及限量SUZUKI炫潮提袋等好禮！

















