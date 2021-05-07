母親節前夕 藝人羅巧倫「凍卵」為當媽媽超前部署

母親節前夕 藝人羅巧倫「凍卵」為當媽媽超前部署
▲台中市茂盛醫院舉辦的座談會上，女藝人羅巧倫及張家純認同凍卵是一種生育保險。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.7)

記者金武鳯/台中報導

2021-05-07 18:56:52｜2021-05-07 19:04:23

台灣生育率全球倒數第1！不孕症基金會與茂盛醫院今天舉辦「我的幸福，我做主」講座，討論台灣少子化解方「凍卵」議題。即將40一枝花的藝人羅巧倫，最近才完成4次取卵手術，「凍卵」為未來當媽媽超前部署；年僅27歲的藝人鄭家純有意跟進。茂盛醫院執行長李俊逸強調，35歲前凍卵是最佳時機，卵子品質佳，有助受孕率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
母親節前夕，針對少子化的台灣該如何拼生育，茂盛醫院院長李茂盛指出，超過5成女性不想生的主因是「經濟壓力」、「過了生育年齡」。為此，政府迫切該做的是放寬人工生殖補助對象，讓女性敢生小孩，成為快樂媽媽。

▲藝人羅巧倫暢談「凍卵」心路歷程，為未來當媽媽超前部署。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.7)
▲藝人羅巧倫暢談「凍卵」心路歷程，為未來當媽媽超前部署。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.7)
 

出席講座的藝人鄭家純、羅巧倫異口同聲表示，現代女性擁有高學歷，大多希望先追求經濟自主與自我成就後，再結婚生子，於是晚婚晚生就變成不得已的結果！幸好，現代生殖醫學科技進步，「凍卵」是成全她們兼顧女性自主的幸福解方！

藝人羅巧倫下月將滿39歲。她說，去年經茂盛醫院李俊逸醫師檢查，發現她卵子庫存量(AMH)偏低，屬卵巢早衰症，生育力如同50歲婦女，可能41歲將面臨停經時，心情有如晴天霹靂。於是決定凍卵，前後做了4次手術，取出12顆卵，已為未來成為母親提早佈署了！接下來，羅巧倫希望早日遇上生命中的真命天子，早早把自己嫁出去。

▲
▲ 藝人鄭家純年僅27歲，正值青春年華，她自認是身體狀況最好時期，應該去凍卵，把卵存起來。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.7)
 

藝人鄭家純年僅27歲，認同凍卵是一種生育保險，在不知未來身體狀況會有什麼變化前，何不趁現在健康良好，身體狀況極佳時把「卵存起來」。她笑說，她也有凍卵意願。

知名兩性作家海苔熊認同2位女藝人觀點，現代女性已跳脫以男性為主的想法，從單身到結婚，都希望保有自我的認同與價值，而掌控自己的生育力正是一個指標。

▲茂盛醫院執行長李俊逸強調，35歲前凍卵是最佳時機，卵子品質佳，有助受孕率。(圖／記者金武鳳攝，2021.5.7)
▲茂盛醫院執行長李俊逸強調，35歲前凍卵是最佳時機，卵子品質佳，有助受孕率。(圖／記者金武鳳攝，2021.5.7)
 

李俊逸醫師指出，一般人認為年輕女性生育力一定是好的，但根據茂盛醫院調查顯示，30歲以下有超過5%的人AMH小於1.2，卵子庫存量過少，恐將提早停經，生育力已拉警報！建議年輕女性若還想打拚事業，暫時沒有結婚打算，可以先「凍卵」保住未來生育力。至於政府，則應針對適育年齡女性給予「凍卵」補助，減輕因生育增加的經濟負擔，也是少子化拼催生良方。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
8.82%91.18%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.16%6.84%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20.69%79.31%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.37%26.63%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀