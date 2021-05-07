母親節前夕 藝人羅巧倫「凍卵」為當媽媽超前部署

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出席講座的藝人鄭家純、羅巧倫異口同聲表示，現代女性擁有高學歷，大多希望先追求經濟自主與自我成就後，再結婚生子，於是晚婚晚生就變成不得已的結果！幸好，現代生殖醫學科技進步，「凍卵」是成全她們兼顧女性自主的幸福解方！
藝人羅巧倫下月將滿39歲。她說，去年經茂盛醫院李俊逸醫師檢查，發現她卵子庫存量(AMH)偏低，屬卵巢早衰症，生育力如同50歲婦女，可能41歲將面臨停經時，心情有如晴天霹靂。於是決定凍卵，前後做了4次手術，取出12顆卵，已為未來成為母親提早佈署了！接下來，羅巧倫希望早日遇上生命中的真命天子，早早把自己嫁出去。
藝人鄭家純年僅27歲，認同凍卵是一種生育保險，在不知未來身體狀況會有什麼變化前，何不趁現在健康良好，身體狀況極佳時把「卵存起來」。她笑說，她也有凍卵意願。
知名兩性作家海苔熊認同2位女藝人觀點，現代女性已跳脫以男性為主的想法，從單身到結婚，都希望保有自我的認同與價值，而掌控自己的生育力正是一個指標。
李俊逸醫師指出，一般人認為年輕女性生育力一定是好的，但根據茂盛醫院調查顯示，30歲以下有超過5%的人AMH小於1.2，卵子庫存量過少，恐將提早停經，生育力已拉警報！建議年輕女性若還想打拚事業，暫時沒有結婚打算，可以先「凍卵」保住未來生育力。至於政府，則應針對適育年齡女性給予「凍卵」補助，減輕因生育增加的經濟負擔，也是少子化拼催生良方。