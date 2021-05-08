今日來講股／台股一度3天跌掉近千點　專家點出2大原因

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但即便如此，為何台股在五一假期後突然急殺，並一度跌破萬七，在3天內就跌掉近千點，田大為分析主要有2個原因，第一是美國雖沒有實際宣布要升息，但已透露風向球，而降息再升息對一些發展中國家的進出口業影響非常大，也讓外資呈現觀望態度，這也是為什麼在5月首周3大法人就賣超500多億。
第二原因就是疫苗的問題，美國突然宣布可能開放疫苗研發專利，恐導致初期投入大量資本的製藥廠面臨回收損失，但對於一些這些仿製藥或者專利藥因不用付權利金，反而可能因此得利。
而這些因素影響國際資金動向，田大為分析，首先就是跑到原物料類股，尢其現在中國大陸已有提煉稀土的技術，未來稀土不僅控制在中國大陸手上，也因擁有自行提煉的技術，加上IC、晶圓等這些產業又是需要大量稀土的高科技產品，勢必漲價，卻可能因訂單滿載產能開不出來，讓外資對接下來產生疑慮，即存貨不足的公司可能到第3季面臨訂單滿載但無貨可出的情況，再加上匯率問題，亦導致國際資金先退出電子股觀望亦，這也造成本周大盤呈現震盪的情況。
雖然台股後來反彈重回萬七，甚至周五5月7日大漲290點，收在最高點，但漲勢能否持續？田大為認為成交量必須要放大，若只是無量反彈，即代表投資人對於解套的期待，並沒有真的投入現金去買進，因此下周遇到開高、遇到解套在成本附近的時候，就可看到多空決戰的關鍵點。
不過，還是要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。