今日來講股／台股一度3天跌掉近千點　專家點出2大原因

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲台股本周呈現震盪壓回再反彈走勢，一度跌破萬七，甚至在3天就跌掉近千點，之後反彈重回萬七，5月7日收盤大漲290點，並收在當日最高點。（圖／NOWnews資料照

記者顏真真/台北報導

2021-05-08 20:00:00

台股本周呈現震盪壓回再反彈走勢，一度跌破萬七大關，周五5月7日終場大漲290.64點，收在當日最高17285點，收復5日線及月線，漲幅1.71%，成交量4525.67億元。專家分析五一假期後台股突然急殺，主要有2大原因，包括美國暗示升息及擬放寬疫苗專利權，也影響國際資金動向，在類股上亦呈現電子股虛弱、原物料航運強勢格局。

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啟發投顧分析師田大為指出，本周電子股表現最弱，航運、原物料股最強，這部分可從國際市場來看，主要受到原物料上漲，尤其在貨幣寬鬆的情況下，包括鋼鐵、銅及糧食等原物料價格都大漲，加上疫情的關係，航運的運輸量非常大，因此，不管接下來產業有多差，航運都會持續走強，再加上國際上在爭奪原物料的情況下，尤其是鋼鐵是基礎工業及軍工業必須的基礎原料，還有銅等也因電動車熱潮，銅價也不斷上漲，田大為更預期這漲勢還延讀到第2季、第3季都不會跌。

但即便如此，為何台股在五一假期後突然急殺，並一度跌破萬七，在3天內就跌掉近千點，田大為分析主要有2個原因，第一是美國雖沒有實際宣布要升息，但已透露風向球，而降息再升息對一些發展中國家的進出口業影響非常大，也讓外資呈現觀望態度，這也是為什麼在5月首周3大法人就賣超500多億。

第二原因就是疫苗的問題，美國突然宣布可能開放疫苗研發專利，恐導致初期投入大量資本的製藥廠面臨回收損失，但對於一些這些仿製藥或者專利藥因不用付權利金，反而可能因此得利。

而這些因素影響國際資金動向，田大為分析，首先就是跑到原物料類股，尢其現在中國大陸已有提煉稀土的技術，未來稀土不僅控制在中國大陸手上，也因擁有自行提煉的技術，加上IC、晶圓等這些產業又是需要大量稀土的高科技產品，勢必漲價，卻可能因訂單滿載產能開不出來，讓外資對接下來產生疑慮，即存貨不足的公司可能到第3季面臨訂單滿載但無貨可出的情況，再加上匯率問題，亦導致國際資金先退出電子股觀望亦，這也造成本周大盤呈現震盪的情況。

雖然台股後來反彈重回萬七，甚至周五5月7日大漲290點，收在最高點，但漲勢能否持續？田大為認為成交量必須要放大，若只是無量反彈，即代表投資人對於解套的期待，並沒有真的投入現金去買進，因此下周遇到開高、遇到解套在成本附近的時候，就可看到多空決戰的關鍵點。

不過，還是要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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