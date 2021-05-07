高雄百萬口罩助印度 印度台北協會戴國瀾會長拜會陳其邁
印度台北協會戴國瀾（Gourangalal Das）會長今（7）日再訪高雄，偕副會長與立法委員管碧玲拜會高雄市長陳其邁；高雄口罩大廠南六企業黃清山董事長也到場，陳其邁也在現場宣布南六黃董事長允諾捐贈印度的200萬片口罩今日已寄出，展示市府與企業協助印度渡過疫情的具體行動，和高雄實踐「Taiwan can help」理念的決心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-07 19:50:05｜2021-05-07 19:52:16
高雄市長陳其邁表示，印度疫情持續嚴峻，外交部日前已籌措製氧機與氧氣鋼瓶送往印度，高雄擁有優秀的口罩製造商，南六企業去年3月曾在疫情最艱困的時期就曾熱心捐贈100萬片口罩給印度，若印度有口罩及醫療物資需求，高雄樂意協助為國際防疫盡心力。
陳其邁也談到，台印關係持續升溫，兩國共同追求民主和自由的價值，且面臨相似的地緣政治挑戰，民間也將兩國串連進「奶茶聯盟」，高雄現正加速發展 5G、AIoT，印度總理莫迪亦倡議興建百座智慧城市，期盼雙方在高科技產業、智慧城市治理及科技人才等領域，有更多交流，陳其邁亦強調，高雄是適合投資、移居的友善城市，歡迎印度的人才及企業進駐高雄，也期待拓展雙方未來互動。
戴國瀾會長則感謝台灣政府和民間自去年國際疫情爆發以來，持續對印度提供溫暖而具體的協助，並笑稱「IT」其實指的正是印度和台灣，因為台灣與印度均有優秀科技人才，相信雙邊在高科技領域的合作深具潛力；立法委員管碧玲也表示，很高興雙方談到許多具體合作的可能，希望雙邊共同推動未來的交流。