今日來講股／台股續漲關鍵在「量」　專家看好4類股表現

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如果行情沒有持續往上推升，就會開始做整理。不過，田大為認為在整理的時候，大家可以注意原物料類股跟航運股、生技股這時候剛好可以趁大盤在整理的時候撿便宜貨，電子股則要再觀察。
他預期航運股、原物料股、鋼鐵股還會持續走強。以航運股來說，不像一般產業如電子廠，產能滿載趕快設置新的生產線，航運沒辦法立即訂船、造船，在一年內交貨，也就是說，在現有的運輸量承載更大的貨物運輸結果之下，肯定營收會持續到年底依然上漲，尤其是看到近期長榮貨輪長賜號擱淺蘇伊士運河的案子，造成貨物的運費上漲，還有保險費上漲，各方成本也會轉嫁到消費者身上，因此航運再上漲是無可避免的。
原物料也是一樣，當基礎原料控制在大陸手上，在整個產業需求之上，就會造成奇貨可居效應，一樣會持續上漲，但在操作上，田大為建議還是要找到適當的回檔修正完成的點位進場，而不是盲目的去追逐。
至於電子股在上周出現大幅度回檔，有很多類股受消息影響，而出現連續跌停、大跌的情況，本周會不會緩和下來？電子股在殺低後，是否會展開另一波大反彈呢？田大為仍認為要看台股能否站上17300點，而且要站穩，那電子股還有機會再把台股拉上新高。
電子股還有另一個值得關注的重點，田大為指出，從之前的盤勢可看到，台積電利多不漲，聯電衝高拉回，聯發科利多倒打一耙，還有被動元件業績很好，但跟台積電一樣上不去，反而開始有點破底的感覺，面板更不用講，這些都是業績非常好、營收也不錯的公司，為什麼會出現這個狀況？大家在看盤的時候要帶上籌碼的概念，留意國際資金及本土法人資金動向，他們的籌碼動向才是應該關注的重點。
至於本周台股若呈現震盪格局走勢，也那沒關係。田大為提到在這段時間有一個族群被大家遺忘，雖然表現的並不是很好，因為疫苗爭奪，美國研擬開放專利權，衝擊藥廠，但生技股中還有其他題材，可以做為接下來漲勢的動力，他認為生物療法這部分的生技股，屬於一個醫療技術層面，涉及的治療方向不止於免疫系統，它還有癌症、甚至一些基因病，不會受到專利影響，不會被強迫釋出專利，這類股也是在這波下跌整理之後值得關注的類股。
不過，還是要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。