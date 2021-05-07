羽球／東奧前只剩1站！大馬賽因疫延賽 小戴4連霸再等等
我國世界球后戴資穎原計畫在東京奧運前出戰馬來西亞、新加坡兩站奧運積分賽，不過BWF世界羽聯今(7)日下午公告大馬賽延賽，只剩新加坡賽事，小戴以目前積分排名進軍東奧沒問題，但也發文透露心情，「比賽延後了欸…」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-07 20:27:21
大馬賽原本預計5月25日開打，小戴尋求女單4連霸，前天公布賽程，沒想到今天BWF官方宣布，因當地疫情升溫宣布延賽，新的比賽日程擇日公布，但將不會落在奧運積分期間。
目前奧運積分賽僅剩6月1至6日舉行的新加坡公開賽，但近來新加坡社區病例激增，其中多例驗出病種病毒株，政府宣布重施3周封鎖措施，比賽是否能順利開打也是未知數。
因為疫情關係，台將都選擇出戰在亞洲舉行的大馬賽和新加坡賽，上個月底小戴還發文倒數大馬賽日期，今天得知延後，在Instagram限時動態寫下，「比賽延後了欸…」透露些許無奈。
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