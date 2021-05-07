三校聯合兒童音樂會　幫助偏鄉孩子母親節圓夢

近日熱映「聽見歌再唱」電影，讓大家聽到台灣孩子美麗嘹亮的歌聲，也真實呈現山區小學努力發展教學特色的故事。為幫助偏鄉與弱勢孩子們在母親節圓夢，今（7）日在屏山國小舉行「三校聯合兒童音樂會」，光覺心靈文教協會邀請屏山國小原民合唱團、鼓山國小棒球隊暨合唱團、六龜區新威國小，三國小兒童合唱團表演。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「三校聯合兒童音樂會」結合高雄原民兒童美聲，讓偏鄉國小社團特色呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.07）

× ▲「三校聯合兒童音樂會」結合高雄原民兒童美聲，讓偏鄉國小社團特色呈現。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.07）

讓偏鄉弱勢孩子也能有自信展現的舞台，光覺心靈文教協會持續舉辦兒童天使圓夢計畫，此次音樂會係結合高雄原民兒童美聲，讓偏鄉國小社團特色呈現，使更多人關心台灣偏鄉兒童的美麗與自信，呈現令人動容的原民美聲。





▲光覺心靈文教協會為左營屏山國小購置全新鋼琴，支援六龜新威國小合唱團比賽經費，以及添購鼓山國小棒球隊全部球衣。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.07）

× ▲光覺心靈文教協會為左營屏山國小購置全新鋼琴，支援六龜新威國小合唱團比賽經費，以及添購鼓山國小棒球隊全部球衣。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.07）

協會經理蘇禕琍表示，希望透過捐贈與三校聯合兒童音樂會，幫助偏鄉與弱勢孩子們在母親節圓夢，讓孩子們感受來自社會的愛與溫暖，考量安全，現場全程支援遊覽車接送學生與家長一同歡喜與會，也感謝親師生一起參與音樂饗宴，感受原民孩子天籟美聲的悸動。



