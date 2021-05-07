高雄百萬口罩助印度　戴國瀾訪陳其邁盼深化合作

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）今（7）日再訪高雄，偕副會長與立法委員管碧玲拜會高雄市長陳其邁；高雄口罩大廠南六企業董事長黃清山也到場。雙方就科技、智慧城市、教育、文化、疫情等議題交換意見，陳其邁也在場宣布黃董事長允諾捐贈印度的200萬片口罩今日已寄出，展示高雄市府與企業協助印度渡過疫情的具體行動，和高雄實踐「Taiwan can help」理念的決心。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-07 20:25:22
陳其邁表示，印度疫情持續嚴峻，外交部日前已籌措製氧機與氧氣鋼瓶送往印度；高雄擁有優秀的口罩製造商，南六企業股份有限公司去年3月曾在疫情最艱困的時期熱心捐贈100萬片口罩予印度；若印度有口罩及醫療物資需求，高雄樂意協助為國際防疫盡心力。
陳其邁談到，台印關係持續升溫，兩國共同追求民主和自由的價值，且面臨相似的地緣政治挑戰，民間也串連建構起「奶茶聯盟」，非常感謝這樣的雙邊情誼。高雄現正加速發展5G、AIoT，印度莫迪總理亦倡議興建百座智慧城市，期盼雙方在高科技產業、智慧城市治理及科技人才等領域，推動更多交流。
戴國瀾首先感謝台灣政府和民間自去年國際疫情爆發以來，持續對印度提供溫暖而具體的協助，也感謝管碧玲委員推展台印國會外交。相信如同陳市長所說，雙邊在高科技領域的合作深具潛力，因為台灣與印度均有優秀科技人才，也笑稱「IT」其實指的正是印度和台灣，希望能持續促進彼此合作與企業投資。
立法委員管碧玲則表示，很開心看到市長與會長相談甚歡，並談到許多具體合作的可能，希望雙邊共同推動未來交流。最後，陳其邁長再次分享高雄是適合投資、移居的友善城市，歡迎印度的人才及企業進駐高雄，也期待拓展雙方未來互動。