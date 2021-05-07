高雄百萬口罩助印度　戴國瀾訪陳其邁盼深化合作

▲高雄市長陳其邁與印度台北協會會長戴國瀾商談智慧城市及科技人才合。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與印度台北協會會長戴國瀾商談智慧城市及科技人才合。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-07 20:25:22

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）今（7）日再訪高雄，偕副會長與立法委員管碧玲拜會高雄市長陳其邁；高雄口罩大廠南六企業董事長黃清山也到場。雙方就科技、智慧城市、教育、文化、疫情等議題交換意見，陳其邁也在場宣布黃董事長允諾捐贈印度的200萬片口罩今日已寄出，展示高雄市府與企業協助印度渡過疫情的具體行動，和高雄實踐「Taiwan can help」理念的決心。

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陳其邁表示，印度疫情持續嚴峻，外交部日前已籌措製氧機與氧氣鋼瓶送往印度；高雄擁有優秀的口罩製造商，南六企業股份有限公司去年3月曾在疫情最艱困的時期熱心捐贈100萬片口罩予印度；若印度有口罩及醫療物資需求，高雄樂意協助為國際防疫盡心力。

▲高雄市政府團隊與印度台北協會戴國瀾會長一行合影。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府團隊與印度台北協會會長戴國瀾一行合影。（圖／高市府提供）
陳其邁談到，台印關係持續升溫，兩國共同追求民主和自由的價值，且面臨相似的地緣政治挑戰，民間也串連建構起「奶茶聯盟」，非常感謝這樣的雙邊情誼。高雄現正加速發展5G、AIoT，印度莫迪總理亦倡議興建百座智慧城市，期盼雙方在高科技產業、智慧城市治理及科技人才等領域，推動更多交流。

戴國瀾首先感謝台灣政府和民間自去年國際疫情爆發以來，持續對印度提供溫暖而具體的協助，也感謝管碧玲委員推展台印國會外交。相信如同陳市長所說，雙邊在高科技領域的合作深具潛力，因為台灣與印度均有優秀科技人才，也笑稱「IT」其實指的正是印度和台灣，希望能持續促進彼此合作與企業投資。

立法委員管碧玲則表示，很開心看到市長與會長相談甚歡，並談到許多具體合作的可能，希望雙邊共同推動未來交流。最後，陳其邁長再次分享高雄是適合投資、移居的友善城市，歡迎印度的人才及企業進駐高雄，也期待拓展雙方未來互動。

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