影／抵不住網路撻伐　遭輾腳警萌生辭意長官請他休假冷靜

遭輾腳警萌生辭意
▲去年6月莊姓員警遭到黃姓民眾駕車輾傷左腳，影片流傳後引發網友大加撻伐導致莊姓員警萌生辭意。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-05-07 21:11:24

去年6月發生在桃園區建新街的一段行車紀錄畫面，黃姓民眾與桃園分局交通中隊莊姓員警的一段「壓腳」風波，近日引發網路各大社團熱烈討論，莊姓員警也因為抵不住排山倒海而來的撻伐聲，心生辭意。

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這件民眾輾警腳糾紛發生在去年6月，當時黃姓民眾駕車經過建新街，因為街道狹窄，他刻意向右停等禮讓對向車先通過，但當時桃園分局交通中隊的莊姓員警經過，看見他擋在路中不走，又刻意調頭回來勸導他離開，但黃姓民眾此時啟動車量前進，卻不慎輾壓了靠近他準備要勸導他離開的莊姓員警，才引爆了莊警呼叫同事支援，表明自己遭到民眾壓傷左腳還企圖肇事逃逸。

這件案件今年3月26日簡易判決出爐，桃園地院法官認為，黃男未注意周圍狀況，貿然起駛而肇事，與莊員受傷間有明顯因果關係，但考量黃犯並未離開現場且後符合自首要件予以減刑，且黃男坦承犯行與犯後態度，肇事逃逸部份，檢方不起訴處分。但莊姓員警沒有和解意願，雙方至今仍未和解。

莊姓員警長官，桃園交通中隊中隊長羅靖淵表示，莊姓同仁勸導違規車輛駛離時，遭該車輛輾傷左腳，為維護權益提出告訴，遭網友質疑有碰瓷等不當聯想，甚至肉搜莊姓警員臉書留言辱罵等行為，莊姓同仁6日心情非常低落，甚至動了離職念頭，一度向長官請辭，分局長官勸導後建議，7日先行請假冷靜，希望本案到此為止，盡早落幕不要再造成同仁壓力。

 

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