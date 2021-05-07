母親節假期好天氣！氣象局：雨不多、高溫上看36度防中暑

▲中央氣象局指出，今（15）日各地高溫普遍在32至35度，已發布高溫特報。而今日為高雄市長補選日，預估高雄市白天溫度在28到33度，體感溫度可能到38度。（圖／NOWnews資料照片）
▲週末就是母親節假期，氣象局發布天氣預報，提醒民眾出遊多加強防曬、補充水分防中暑。（圖/NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-07 21:34:57｜2021-05-07 21:36:25

週末即將迎來母親節假期，中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣」指出，全台為溫暖到炎熱的天氣型態，雖然有雨是不多，西南部沿海地區在清晨留意零星短暫雨，南部內陸、靠近山區甚至會熱到36度，提醒民眾帶家人出遊時要加強防曬多補充水份、注意中暑。

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氣象局今日發布週日母親節天氣預報，全台各地為溫暖至炎熱的天氣型態，午後大台北地區及西半部山區要注意局部短暫雷陣雨，南部內陸近山區有36度高溫發生，金門、馬祖將有低雲或霧，要特別注意行車安全以及航班資訊。

▲母親節假期即將來到，氣象局在臉書發布週末天氣預報。（圖／取自「報天氣-中央氣象局）
▲母親節假期即將來到，氣象局在臉書發布週末天氣預報。（圖／取自「報天氣-中央氣象局）
 

氣象局指出，雖然這兩天有道鋒面在北部的海面上，不過對台灣影響不大，基本上週末天氣大致上為暖熱可見陽光，雖然有點雨但是不多；東半部有局部短暫陣雨，下雨時間並不會很長、大台北與西半部山區午後至晚間有局部雷陣雨、其他地區則為多雲到晴，另外西南部沿海地區要留意清晨的零星短暫雨。

溫度部分，北部23至31度、中部24至33度、南部25至34度、東部23至29日，離島則分別為金門23至28度、馬祖19至25度、澎湖24至29度。

氣象局也提醒民眾，週末帶家人出遊時，請加強防曬多補充水份、注意中暑。

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