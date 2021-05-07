母親節假期好天氣！氣象局：雨不多、高溫上看36度防中暑
週末即將迎來母親節假期，中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣」指出，全台為溫暖到炎熱的天氣型態，雖然有雨是不多，西南部沿海地區在清晨留意零星短暫雨，南部內陸、靠近山區甚至會熱到36度，提醒民眾帶家人出遊時要加強防曬多補充水份、注意中暑。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-07 21:34:57｜2021-05-07 21:36:25
氣象局今日發布週日母親節天氣預報，全台各地為溫暖至炎熱的天氣型態，午後大台北地區及西半部山區要注意局部短暫雷陣雨，南部內陸近山區有36度高溫發生，金門、馬祖將有低雲或霧，要特別注意行車安全以及航班資訊。
氣象局指出，雖然這兩天有道鋒面在北部的海面上，不過對台灣影響不大，基本上週末天氣大致上為暖熱可見陽光，雖然有點雨但是不多；東半部有局部短暫陣雨，下雨時間並不會很長、大台北與西半部山區午後至晚間有局部雷陣雨、其他地區則為多雲到晴，另外西南部沿海地區要留意清晨的零星短暫雨。
溫度部分，北部23至31度、中部24至33度、南部25至34度、東部23至29日，離島則分別為金門23至28度、馬祖19至25度、澎湖24至29度。
氣象局也提醒民眾，週末帶家人出遊時，請加強防曬多補充水份、注意中暑。