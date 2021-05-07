才鬆口軍公教調薪「可以考慮」全教總問：3%政府的誠意？

▲ 全教總立院門口抗議陳情。 圖／全教總提供(資料照片)（圖／新頭殼）
▲ 全教總立院門口抗議陳情。 圖／全教總提供(資料照片)（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-07 21:44:01

軍公教調薪在近日成為熱門話題，繼立法院朝野立委質詢後，行政院長蘇貞昌今天(7日)也對媒體表示「財政負荷可以的情形下，都會認真考慮」。但全國教師工會總聯合會(全教總)指過去20年來，軍公教只調薪4次，每次都是3%，直嗆「這次是否也是3%？」「難道3%就是政府的誠意嗎？」並說認為如果本次調薪只有3%，就代表政府根本沒把軍公教的貢獻放在眼裡！

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全教總指出，軍公教和一般勞工相同，都是付出心力換取薪資，以維持一定的生活品質，所以軍公教的薪資調整理應和一般民間企業有相近的調整幅度。這不僅是維持軍公教對人才的吸引力，也是政府對軍公教為人民、國家盡心盡力的付出最起碼的應有態度。從鄰近的國家如日本、韓國、香港、新加坡等，公務人員的薪資調整大致上是參考民間企業的調薪幅度而調整，即可知民間企業薪資漲幅是軍公教調薪的重要參考數據。

全教總拿出主計處公布的數據，說民國90-109年和民國100-109年，民間企業平均薪資的漲幅是29.1%、17.84%，但軍公教的調薪卻只有9.27%、3%，顯然大幅的落後民間。更不用說在相同期間，經濟成長分別增加了79.72%和30.17%，而稅收的增加幅度和經濟成長相去不遠。這代表國家絕對有經費來調整軍公教的薪資和民間企業的漲幅相近，卻因為不把軍公教待遇當一回事，因此造成軍公教調薪幅度遠不如民間企業的結果。軍公教20年來只調薪3次，每次3%；這3%不僅比不上民間企業，更比不上物價漲幅，對軍公教來說，根本就是調心酸的。

全教總以上次軍公教調薪是在106年宣布的時空背景來看，指106年調薪是反應105年之前的經濟變化；說這次要宣布的調薪方案，就應該反應106年至109年的經濟變化。而這3年的GDP成長了9.84%，民間平均薪資成長了7.29%，所以軍公教調薪7%以上完全是合情合理。倘若連7%都不到，只能說政府真的不把軍公教對人民、國家的貢獻放在眼裡，所以薪資調整比不上民間企業，軍公教無法分享經濟成長果實。

全教總強調，國家持續發展、經濟成長，是全民共同努力的結果，軍公教當然也是盡心盡力的付出。國家經濟成長、政府稅收相對增加，政府絕對有錢讓軍公教的調薪比照民間企業的調幅。全教總籲請行政院蘇貞昌院長，不要拿財政負荷當藉口，更不要拿一個外界完全不明所以的黑箱審議機制當墊背，軍公教薪資調整能否追上民間企業薪資漲幅，完全取決於政府是否把軍公教的貢獻放在心上。最後直諫「蘇院長，你把軍公教當人才？還是當奴才？就看你決定的調薪幅度有多少！」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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