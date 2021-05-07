侯友宜行動治理座談　翻轉大土城、推動塭仔圳重劃

侯友宜土城行動治理
▲新北市長侯友宜在土城區指出，「污水下水道工程非常重要，是早做早好的事」，市府一定全力以赴。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-07 21:59:47

新北市政府民政局今（7）日分別在土城區、泰山區展開行動治理座談，土城區里長們關注污水下水道工程延宕的議題；至於泰山區的在地里長及民意代表，關切塭仔圳地區重劃開發、新五路道路拓寬工程、五股泰山交流道改善計畫，及五泰輕軌設置規劃等議題。

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新北市長侯友宜在土城區指出，「污水下水道工程非常重要，是早做早好的事」，市府一定全力以赴，經費上中央也有困難，目前都先由市款墊付，允諾繼續與中央溝通爭取經費；並就機六停九用地規劃、捷運出入口連通設計、道路拓寬等議題，指示市府團隊加強聯繫、會勘及評估，全力以赴翻轉土城區，也拜託出席行動治理座談的立委吳琪銘，盡力幫忙向中央協調溝通、找經費。

侯友宜在泰山區認為，「要讓泰山翻轉、要讓新北翻轉」，塭仔圳地區一定要改變，盼在地里長及民意代表們與市府攜手，齊力讓塭仔圳重劃案可以順利推行；重劃案推動過程中，難免會遇到許多困難與不同意見，市府相關單位都會努力設法克服，例如：協助工廠業者合法化及遷廠租金補助等，但是總會有不夠周全之處，盼在地民意代表能多多協助，讓台灣國門翻轉。

▲新北市長侯友宜在泰山區認為，「要讓泰山翻轉、要讓新北翻轉」，塭仔圳地區一定要改變，盼在地里長及民意代表們與市府攜手。（圖／新北市政府民政局提供）
▲新北市長侯友宜在泰山區認為，「要讓泰山翻轉、要讓新北翻轉」，塭仔圳地區一定要改變，盼在地里長及民意代表們與市府攜手。（圖／新北市政府民政局提供）
 

有里長反應輔大醫院急診室前的30米計劃道路應盡快開闢，以紓解輔大醫院周邊貴子路交通阻塞的問題；侯友宜當場指示，請交通局先行研議急診室周邊開闢便道或尋找其他替代道路可行性，待塭仔圳重劃開發正式啟動後，請地政局務必將該30米計劃道路，列為重劃案中第一優先施作的道路工程。

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