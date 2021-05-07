P聯盟／三分球誤判！富邦輸掉總冠軍G1 許總：不能接受
P. LEAGUE+總冠軍賽G1今(7)日開戰，決勝時刻，楊敬敏投進三分球疑似「超時」誤判，但富邦總教練許晉哲當場抗議無效，最後以109:114輸給夢想家，賽後許晉哲直批，「無法接受！」
記者鍾東穎/台北報導
2021-05-07 22:27:22
第四節最後3分鐘左右，雙方104:104平手，楊敬敏投進三分球，但當時籃框上24秒計時器已亮起，照規則已超時，球進不算，不過裁判沒吹判，許晉哲向裁判嚴正抗議，但也未能獲得重新吹判。
許晉哲還原當下情況，「在我們這邊看燈就是亮了，馬上跟裁判講，但裁判覺得說，他沒有去吹判的話就不能吹，我轉播NBA那麼久的時間，你後面只要停下來去看，就可以去判定有沒有，你不能跟我回一句，我當下沒有響哨。」
「那個超過時間的三分球，真的是一個氣勢的轉折點，讓我們有點不知所措。」許晉哲直言不能接受，尤其賽後裁判向他表示，這是他們很大的缺失。
許晉哲說，「這是冠軍賽欸，不能這樣玩吧，聯盟必須要做很好的檢討，不是說對不起就結束了，這是一場比賽，我們也付出這麼多努力，如果因為這個誤判，導致我們氣勢掉下去，我不知道怎麼跟球迷交代。」坐在旁邊的張宗憲也直搖頭，表示不滿。