文山森林公園明年初開幕！五大主題區打造療癒新天地

▲全新的「文山森林公園」於今年年底、明年年初開幕，讓附近居民下班、週末有個放空的綠意空間。 （圖／Taipei Walker提供）
▲全新的「文山森林公園」於今年年底、明年年初開幕，讓附近居民下班、週末有個放空的綠意空間。 （圖／Taipei Walker提供）

The China Post/綜合報導

2021-05-09 23:53:00

根據The China Post報導，除了人氣最高、占地超大的「大安森林公園」之外，一座全新的「文山森林公園」於今年年底、明年年初開幕，讓附近居民下班、週末有個放空的綠意空間。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
11公頃的佔地規劃五大主題，不論是小朋友、大朋友還是年長者都能在此享受最愜意的都市森林。 

文山森林公園位於景美運動公園及福興公園中間綠地，串聯東西兩側的公園打造文山地區最療癒的散步景點。 

透過透水性高的脆石步道、土路和木棧道的連接，讓整座森林公園可以順著自然地形的高低作變換。 

森林公園中規劃了五個主題，位於入口處的「綠影之丘」用大量的蕨類植物打造步道。

▲森林公園中規劃了五個主題，位於入口處的「綠影之丘」用大量的蕨類植物打造步道。（圖／Taipei
▲森林公園中規劃了五個主題，位於入口處的「綠影之丘」用大量的蕨類植物打造步道。（圖／Taipei Walker提供）
接續在一旁的「生態美之丘」則是有谷景棧道、生態滯洪池等，並在「四季色彩之丘」中種植不同季節的植栽，不論是春夏秋冬都有不同的姿態迎接漫步的人。 

此外也改建福興公園為「趣探險之丘」，設置斜坡攀爬場及北市最長的46公尺磨石子溜滑梯，是遛小孩放電的最佳去處。 

同時，園區中也結合現今最流行的農田體驗生活，規劃一區綠手指農園「樂活之丘」，讓人在都市中享受農耕園藝的田園生活。 

文山森林公園
地點：位於景美運動公園及福興公園中間綠地，離捷運萬隆站步行約10分鐘距離 
開幕日：預計2021年年底完工、2022年年初開幕 

文章最早現於Taipei Walker

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
13.92%86.08%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀