文山森林公園明年初開幕！五大主題區打造療癒新天地

根據The China Post報導，除了人氣最高、占地超大的「大安森林公園」之外，一座全新的「文山森林公園」於今年年底、明年年初開幕，讓附近居民下班、週末有個放空的綠意空間。





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▲森林公園中規劃了五個主題，位於入口處的「綠影之丘」用大量的蕨類植物打造步道。（圖／Taipei Walker提供）

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