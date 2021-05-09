文山森林公園明年初開幕！五大主題區打造療癒新天地

根據The China Post報導，除了人氣最高、占地超大的「大安森林公園」之外，一座全新的「文山森林公園」於今年年底、明年年初開幕，讓附近居民下班、週末有個放空的綠意空間。
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文山森林公園位於景美運動公園及福興公園中間綠地，串聯東西兩側的公園打造文山地區最療癒的散步景點。
透過透水性高的脆石步道、土路和木棧道的連接，讓整座森林公園可以順著自然地形的高低作變換。
森林公園中規劃了五個主題，位於入口處的「綠影之丘」用大量的蕨類植物打造步道。
接續在一旁的「生態美之丘」則是有谷景棧道、生態滯洪池等，並在「四季色彩之丘」中種植不同季節的植栽，不論是春夏秋冬都有不同的姿態迎接漫步的人。
此外也改建福興公園為「趣探險之丘」，設置斜坡攀爬場及北市最長的46公尺磨石子溜滑梯，是遛小孩放電的最佳去處。
同時，園區中也結合現今最流行的農田體驗生活，規劃一區綠手指農園「樂活之丘」，讓人在都市中享受農耕園藝的田園生活。
文山森林公園
地點：位於景美運動公園及福興公園中間綠地，離捷運萬隆站步行約10分鐘距離
開幕日：預計2021年年底完工、2022年年初開幕
文章最早現於Taipei Walker
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