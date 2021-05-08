長征火箭殘骸預計9日墜地　誤差值大尚難定論

▲中國上星期發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，預估本週末重返大氣層墜回地表。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上星期發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，預估本週末重返大氣層墜回地表。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-08 07:30:36｜2021-05-08 07:35:36

中國航太科技集團公司的「長征五號」(Long March 5B)，其失控火箭殘骸預計在本週末返回地球，包含美軍太空司令部在內，多國都持續觀測中，並希望殘骸會墜落在無人地區。有外媒引述國外機構最新預測指出，長征火箭殘骸應會在9日墜地，但實際墜地時間可能還會有所變化。

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總部位於加州、受美國政府資助的航太公司(The Aerospace Corporation)，近日持續在官方推上更新有關長征五號B遙二運載火箭核心段動態，截至台北時間8日清晨7點為止，當局預測殘骸會在UTC時間9日清晨4點19分(台北時間9日中午12點19分)再進入大氣層，但因誤差值多達正負8個小時，因此仍無法完全精準確定時間點。而且，不同的組織預測的數據也有所差異。

▲美國航太公司持續預測並更新火箭殘骸的動態。（圖／翻攝自The
▲美國航太公司持續預測並更新火箭殘骸的動態。（圖／翻攝自The Aerospace Corporation推特）
 

非營利組織「Virtual Telescope」的天文學家馬西(Gianluca Masi)則聲稱在義大利，以特殊遠程鏡頭捕捉到了首張長征五號的殘骸照片，顯示火箭殘骸以極快的速度飛越天空。

長征五號B遙二運載火箭上月29日從海南島發射升空，把名為「天和」的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道，但火箭於完成任務後開始偏離，由於無法確定掉落的時間及地點，引發各界關注是否會墜落在有人居住的區域，損害民眾生命和財產安全。對此中國官媒《環球時報》則評論，西方媒體對長征五號B火箭殘骸墜落的報導純屬「陳詞濫調」，是西方媒體刻意炒作，並認為殘骸很可能落入公海。

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