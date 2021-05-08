台中市選拔青年職場新秀 歡迎全台技職好手來挑戰

台中市選拔青年職場新秀 歡迎全台技職好手來挑戰
▲台中市選拔青年職場新秀，10日起受理報名，歡迎全台技職好手來挑戰。（圖／勞工局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-08 08:00:01

台中市政府為提升青年就業技能，將舉辦「青年藝起來、新秀就是你」青年職場新秀選拔活動，競賽項目包括中餐烹調、中式糕餅、美容及美髮共4項職類，歡迎青年高手來挑戰，5月10日起至6月10日受理報名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「青年藝起來、新秀就是你」新秀選拔由台中市府勞工局舉辦。勞工局長張大春表示，今年青年職場新秀選拔首次結合廚師節活動，將於9月18日在明台高中辦理中餐烹調、中式糕餅職類實作競賽。另結合美容化妝品大展，於10月30日在台中世界貿易中心，辦理美容、美髮職類實作競賽，歡迎全國18至29歲青年報名參賽。

張大春表示，為鼓勵有才青年勇於競技，今年各名次獎金都較往年提高，第1名由去年2萬元提升為3萬元，歡迎全國技職好手前來台中競技，爭取榮譽與獎金。

勞工局表示，美容美髮消費市場蓬勃發展，為滿足顧客需求，技能必須不斷創新求變，而台中為「糕餅之都」，糕餅產業享譽全台，因此，今年特別辦理美容、美髮、中餐烹調、中式糕餅4項職類競賽，其中，中餐烹調及中式糕餅職類採2人1組團體競賽，可網路或書面報名。

簡章請至勞工局網站https://www.labor.taichung.gov.tw/1771407/post下載；網路報名請至https://reurl.cc/R61ZOD ，詳細競賽資訊可電洽呂小姐04-22289111分機35612。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
8.51%91.49%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.75%7.25%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.48%80.52%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
74.27%25.73%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀