台中市選拔青年職場新秀 歡迎全台技職好手來挑戰

台中市政府為提升青年就業技能，將舉辦「青年藝起來、新秀就是你」青年職場新秀選拔活動，競賽項目包括中餐烹調、中式糕餅、美容及美髮共4項職類，歡迎青年高手來挑戰，5月10日起至6月10日受理報名。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-08 08:00:01
「青年藝起來、新秀就是你」新秀選拔由台中市府勞工局舉辦。勞工局長張大春表示，今年青年職場新秀選拔首次結合廚師節活動，將於9月18日在明台高中辦理中餐烹調、中式糕餅職類實作競賽。另結合美容化妝品大展，於10月30日在台中世界貿易中心，辦理美容、美髮職類實作競賽，歡迎全國18至29歲青年報名參賽。
張大春表示，為鼓勵有才青年勇於競技，今年各名次獎金都較往年提高，第1名由去年2萬元提升為3萬元，歡迎全國技職好手前來台中競技，爭取榮譽與獎金。
勞工局表示，美容美髮消費市場蓬勃發展，為滿足顧客需求，技能必須不斷創新求變，而台中為「糕餅之都」，糕餅產業享譽全台，因此，今年特別辦理美容、美髮、中餐烹調、中式糕餅4項職類競賽，其中，中餐烹調及中式糕餅職類採2人1組團體競賽，可網路或書面報名。
簡章請至勞工局網站https://www.labor.taichung.gov.tw/1771407/post下載；網路報名請至https://reurl.cc/R61ZOD ，詳細競賽資訊可電洽呂小姐04-22289111分機35612。