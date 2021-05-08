不顧霍金生前警告　中國宣布「天眼」新發現

▲已故的英國物理學家霍金曾公開反對中國打造、啟用「天眼」，但中國仍於本月7日公布有關天眼的新發現。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲已故的英國物理學家霍金曾公開反對中國打造、啟用「天眼」，但中國科學院仍於本月7日公布有關天眼的新發現。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-08 08:00:58

中國位於貴州、世界最大的無線電望遠鏡FAST(Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，天眼)，已於3月底正式開放，儘管已故英國知名物理學家霍金(Stephen William Hawking)曾強力反對此計畫，但中方仍持續進行，並於本月7日宣布有關天眼的新發現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國《新華社》等官媒報導，中國科學院國家天文台7日聲稱，根據天眼的觀測，中國的科研人員首次找到了脈衝星三維速度與自轉軸共線的證據，標誌著天文學家開始利用該望遠鏡深度研究脈衝星。

中國國家天文台的姚菊枚博士表示，脈衝星是指大質量恆星死亡時，以超新星爆炸方式催生一類中子星，起源包含了極其複雜的物理機制，目前人類用電腦進行的模擬尚無法產生速度和自轉軸共線的中子星，這說明人類對於中子星起源的認識還需進一步加深。

由於年輕的脈衝星徑向速度測量非常困難，以往研究中對脈衝星速度和自轉軸方向的比較，基本都停留在垂直於視線方向的二維平面上；而中國國家天文台的專家首次通過閃爍分析的方法，獲得脈衝星J0538+2817在超新星遺跡S147中的徑向位置和速度，結合已有切向速度測量獲得三維(3D)速度與方向。相關論文並已在國際學術期刊《自然·天文》上刊發。

上述發現對天文迷而言可能相當振奮人心，然而，已故英國學者霍金生前曾數度警告中國不要試圖接觸外星生命，並公開反對中國打造「天眼」，擔心會為地球帶來浩劫；但「天眼」仍於2016年9月落成、2020年1月11日啟用。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
8.51%91.49%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.75%7.25%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.48%80.52%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
74.27%25.73%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀