不顧霍金生前警告　中國宣布「天眼」新發現

中國位於貴州、世界最大的無線電望遠鏡FAST(Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，天眼)，已於3月底正式開放，儘管已故英國知名物理學家霍金(Stephen William Hawking)曾強力反對此計畫，但中方仍持續進行，並於本月7日宣布有關天眼的新發現。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-08 08:00:58
根據中國《新華社》等官媒報導，中國科學院國家天文台7日聲稱，根據天眼的觀測，中國的科研人員首次找到了脈衝星三維速度與自轉軸共線的證據，標誌著天文學家開始利用該望遠鏡深度研究脈衝星。
中國國家天文台的姚菊枚博士表示，脈衝星是指大質量恆星死亡時，以超新星爆炸方式催生一類中子星，起源包含了極其複雜的物理機制，目前人類用電腦進行的模擬尚無法產生速度和自轉軸共線的中子星，這說明人類對於中子星起源的認識還需進一步加深。
由於年輕的脈衝星徑向速度測量非常困難，以往研究中對脈衝星速度和自轉軸方向的比較，基本都停留在垂直於視線方向的二維平面上；而中國國家天文台的專家首次通過閃爍分析的方法，獲得脈衝星J0538+2817在超新星遺跡S147中的徑向位置和速度，結合已有切向速度測量獲得三維(3D)速度與方向。相關論文並已在國際學術期刊《自然·天文》上刊發。
上述發現對天文迷而言可能相當振奮人心，然而，已故英國學者霍金生前曾數度警告中國不要試圖接觸外星生命，並公開反對中國打造「天眼」，擔心會為地球帶來浩劫；但「天眼」仍於2016年9月落成、2020年1月11日啟用。