從城中出發！青平台轉型今開幕　鄭麗君下一步引聯想

鄭麗君
▲前文化部整鄭麗君卸下官職後，休息了一段時間，於去年10月回任「青平台」董事長。（記者／劉育辰攝 2020.03.02）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-08 08:57:57

前文化部長鄭麗君在去年五月卸任後，為了陪伴家人，極少在公開場合露臉。不過近來復出動作頻頻，今年二月先接任文化總會副會長職務，她也回任「青平台基金會」董座，她一手主導的基金會改組。今（8）新設「永續民主研究中心」、「民主治理學院」成立儀式內文化界、學界和政壇綠營要角雲集，包括總統蔡英文、新竹市長林智堅、民進黨副秘書長林飛帆等人都將參與今日論壇，參與論壇的學者、專家更是業界學界之名，堪稱「總統致及智庫」。

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「青平台基金會」新設「永續民主研究中心」、「民主治理學院」，今天成立儀式，也舉辦「台灣．下一步．永續民主」論壇的專家學者名單就有在名單就有、林智堅、行政院政務委員唐鳳、經濟部次長曾文生、立法委員洪申翰、林飛帆、壯闊台灣發起人吳怡農等跨世代政治工作者，以及各領域學者專家，展開四場次對談，議題涵蓋民主治理、能源轉型、數位治理、民主防禦等不同面向。

外界也將此視為鄭麗君參選2022年台北市長選戰起手式，但鄭麗君曾對外表示，這次青平台轉型真的與選舉無關。她不諱言，上次選舉也有朋友問她要不要參選市長，但每個階段都有當時的任務在身，她現階段最想做的是為台灣催生這樣的研究中心、共學的平台，目前也沒有再想這件事情。

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