朱立倫評三接外推挨罵 江啟臣緩頰：是誤解、斷章取義
國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文、中廣董事長趙少康等人今（8）日出席黨舉辦的「寵愛媽咪、響應828公投」活動。朱立倫日前針對三接方案的言論，被外界解讀是在挺三接，引發黨內不滿，江啟臣幫忙緩頰說，這都是誤解、斷章取義，朱立倫就是關心環保、支持環保團體的努力；趙少康則跳出來說，什麼三接方案就不用理會，民進黨都是騙人的，若真的要做，過去為何不做，等到現在才做。
記者余祥／台北報導
2021-05-08 10:57:44｜2021-05-08 10:58:06
為拚公投過關，國民黨在全台舉辦「寵愛媽咪、響應828公投」活動，台北場選在內湖市場，由江啟臣領軍，朱立倫、連勝文、趙少康、前黨副主席郝龍斌等黨內大咖齊聚。
針對日前三接方案言論，遭解讀為是挺三接，朱立倫強調，三接外推案感謝、肯定環團的努力，今天有這些改變，是環團努力的成果，有改變比沒改變好，但應該還要更好。
朱立倫批，執政黨為何不早一點溝通，造成這麼大的衝突，民進黨接下來仍應找出最好的方案，在野黨必須要強力監督。
江啟臣也幫忙緩頰說，相信朱立倫日前是遭誤解、斷章取義，朱立倫是支持環保團體的努力，蔡政府事先不好好溝通說明，事後又抹黑環團，不過現在公投都成案了，就尊重民意，由人民直接決定，人民作主。