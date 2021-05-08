中媒指王毅樂見美踐行多邊主義　未提安理會交鋒

▲中國外長王毅7日主持聯合國安理會會議，中國官媒提到美國表態重返多邊機構與協議，王毅對此表示，樂見美國改變過去幾年的作法。但報導並未提及美國在會中不點名批評中俄一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外長王毅7日主持聯合國安理會會議，中國官媒提到美國表態重返多邊機構與協議，王毅對此表示，樂見美國改變過去幾年的作法。但報導並未提及美國在會中不點名批評中俄一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-08 11:38:25

（中央社記者沈朋達上海8日電）中國外長王毅7日主持聯合國安理會會議，中國官媒提到美國表態重返多邊機構與協議，王毅對此表示，樂見美國改變過去幾年的作法。但報導並未提及美國在會中不點名批評中俄一事。

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中國為聯合國安全理事會5月的輪值主席，安理會7日視訊召開題為「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別會議，由中國國務委員兼外交部長王毅主持。

中國官媒新華社報導，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）在會中指，國際合作是可能的，也是必須的，多邊主義仍是應對全球挑戰的最佳工具，沒有國家能單槍匹馬應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的前所未有變化。

他說，維護基於規則的國際秩序不是要壓制任何國家，也不是要打壓競爭者，所有國家都應遵守聯合國憲章的精神和原則。

布林肯又指：「美近年一些行為可能削弱了基於規則的國際秩序，並使一些國家質疑。拜登（Joe Biden）政府正重返多邊機構和多邊協議，兌現多邊主義承諾。」

報導指，王毅表示，「各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，並為此做出美方的貢獻」。

美國在前總統川普（Donald Trump）任內退出「巴黎氣候協議」，並消極參與世界貿易組織（WTO）運作，令一些國際倡議進程受阻。

不過，新華社的報導並未提到美俄在會中的交鋒。

路透社報導，布林肯在會中不點名批評中俄兩國。他強調，各國應堅持國際承諾、注重人權，尊重主權平等原則。

布林肯指，當一些聯合國成員國，「特別是安理會常任理事國」，藐視這些規範，並試圖阻止對違反國際法的人究責時，這釋放出即便破壞規範，也可以免責的訊號。

安理會常任理事國為中、美、英、俄和法國。中俄兩國日前被指阻撓安理會對緬甸軍事政變一事，作出更強硬的表態。

他又提到，任何國家不會因主張國內管轄權，而得以奴役自己的人民、對他們施以酷刑、強制失蹤、種族清洗，或以任何方式侵害他們的人權。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則在會中批評美國計劃舉辦全球民主峰會是在意識形態基礎上，建立一個新的特殊利益集團，可能加劇國際緊張局勢和引發分歧。（編輯：周慧盈）1100508

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