美俄仍存分歧　拜登有信心6月會蒲亭

▲美國總統拜登表示，他預期不久後可與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）見面會談；白宮說，美俄之間持續存在的分歧，不須尋求在高峰會前解決。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登表示，他預期不久後可與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）見面會談；白宮說，美俄之間持續存在的分歧，不須尋求在高峰會前解決。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-08 11:39:55

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他預期不久後可與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）見面會談；白宮說，美俄之間持續存在的分歧，不須尋求在高峰會前解決。

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拜登在白宮告訴媒體，儘管俄羅斯在烏克蘭附近集結兵力，但他仍想與蒲亭會面。

他說：「這不會影響我想要和蒲亭一對一會談，而且你們將會注意到，蒲亭之前陳兵更多，現在他已撤兵。」

被問到6月間與蒲亭會談一事，拜登說：「我有信心，我們可以辦到，會談也不需特定的時間與地點，這些都在協商中。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週指稱莫斯科「魯莽」陳兵烏克蘭邊界，華府已表明力挺烏克蘭。

路透社報導，拜登和他的顧問群構想，在拜登6月中旬訪問歐洲，到英國參加七大工業國集團（G7）會議，並在布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）盟國舉行會談時，可與蒲亭在第三國舉行另一場高峰會。

但白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴媒體，仍在與俄方協商峰會事宜。

美國對俄羅斯有些不滿，包括對於獄中俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的對待方式，但莎琪說，這些不滿無須在拜登和蒲亭高峰會前尋求解決。

莎琪說：「明顯地，人權、言論自由、表達自由、價值觀等，布林肯和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）都已和俄羅斯對口單位提起。但邀請展開討論與舉行會談，並不附帶先決條件，不一定每個議題都要事先解決，我們預料雙方仍將存有歧異。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100508

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