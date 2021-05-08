鄭麗君青平台轉型開幕 蔡英文出席盼創更好國家給下一代
前文化部長鄭麗君去年五月卸任後，今年二月先接任文化總會副會長職務，她也回任「青平台基金會」董座，她一手主導的文化基金會改組。今轉型後盛大開幕，包括總統蔡英文、壯闊台灣發起人吳怡農、國發會主委龔明鑫、新竹市長林智堅都到場。蔡英文致詞表示，每一代人都有一個嚴肅使命，就是把更好的台灣交給下一代，青平台就是肩負這樣的使命。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-08 11:34:02
「青平台基金會」新設「永續民主研究中心」、「民主治理學院」，今天舉行成立典禮，並且舉辦「台灣．下一步．永續民主」論壇。蔡英文表示，鄭麗君是她的老戰友，2011年民進黨發表十年政綱，鄭麗君是民進黨發言人，參與政綱規劃，也負責溝通，蔡更說，十年政綱是十年前的事情，當年的能源轉型、住宅、轉型正義等，都是執政後積極推動政策，下一個十年，台灣願景為何，很高興看到鄭結合政府專家一起思考。
蔡英文還說，台灣不會停止思考停止轉型，台灣國家是完成一個目標就往下個目標前進，每一代都有使命，要把更好的國家給下一代，不只政治人物，鄭麗君卸任部長後，在民間繼續深化民主工作，鄭麗君是特別政治人物，叫鄭政治人物，她都會楞了一下。
蔡英文最後期許鄭麗君，希望他為台灣多做一些事，今天的挑戰就是邁向更好的動力。