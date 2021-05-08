選北市長起手式？鄭麗君組青平台 「選舉是民主一部分」

青平台被視為鄭麗君參選2022起手式？鄭僅強調，選舉是民主是一部分，但不是全部（圖/記者胡宥心攝，2021.05.08)
▲ 青平台被視為鄭麗君參選2022起手式？鄭僅強調，選舉是民主是一部分，但不是全部（圖/記者胡宥心攝，2021.05.08)

記者胡宥心／台北報導

2021-05-08 11:48:50

前文化部長鄭麗君重組青平台基金會，新設「永續民主研究中心」、「民主治理學院」，今舉行開幕式，總統蔡英文親自出席，致詞時更推崇鄭是她老戰友，還讚鄭是特別的政治人物，期勉她能替台灣做更多事，被問到是否參與2022台北市長選戰起手式？鄭麗君回應，選舉是是民主一部分， 但民主不是只有選舉，不管未來有沒有選舉，或未來有無機會擔任任何職務，她想最重要的，是做她自己的理想。

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今天開幕式後首場論壇「再民主化-台灣民主如何永續發展」，主持人國發會主委龔明鑫開場自嘲：「我的下一步沒人想知道，大家想知道她（鄭）的下一步」，也意有所指說「大家關心麗君、智堅，飛帆（鄭麗君、林智堅、林飛帆同為本場與談人）的下一步，因為他們的下一步，牽動台灣的下一步」，現場笑聲不斷，感受到與會者對鄭未來動向的關注。

青平台基金會搬遷至北市中華路新址，日前受訪拋出所謂「城中出發」說法，引發聯想，鄭麗君受訪表示，她是土生土長台北人，出生在城西、在城南求學，在城中成長，第一份工作也在城中，城中跟她成長歷程相關，城中是台灣書街林立、商業鼎盛，這是現代思想聚焦的中心，多元富有生命力日常我很喜歡，我們選擇在城中設立空間，交換世代精神。

鄭麗君表示，從事公共事務跟從政為了理想，尤其是為他人追求更好的社會，讓大家追求更好生活。她卸任後有機會反思民主化30年了，民主治理成果受到國際肯定，但是如果展望年輕人未來30年， 希望追求一個更好的社會， 我們稱之為永續民主的社會，希望一個更好的社會人人有機會，面對像是數位轉等挑戰，民間的身份，她盼透過青平台打造社會對話平台，成立「永續民主研究中心」、「民主治理學院」希望邀請社會體制內 跨世代年輕人思考台灣下一步。不管未來有沒有選舉，或未來有無機會擔任任何職務，她想最重要的，是做她自己的理想。

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