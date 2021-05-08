綠營排黑！蔡英文喊話家裡大人是我　吳怡農：不歡迎黑道

蔡英文昨在主委會議喊話「我就是大人」，吳怡農今回應，主席盼黨內團結。（圖/青平台基金會提供）
▲蔡英文昨在主委會議喊話「我就是大人」，吳怡農今回應，主席盼黨內團結。（圖/青平台基金會提供）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-08 12:02:01

民進黨黑道疑雲纏身，身兼黨主席的總統蔡英文昨（7）日在全國黨部主委會議喊話，強調不會讓黨回到2008年之前的情況，「家裡不是沒有大人，我就是大人」。民進黨台北市黨部主委吳怡農今（8）日出席青平台開幕典禮受訪表示，蔡英文希望黨內團結，互相競爭是好事，但目標是要團結為台灣做事，方向很明確，就是不歡迎黑道人頭黨員。

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民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑涉毒，重創民進黨聲譽。蔡英文昨召開全國地方黨部主委會議，宣示要落實排黑條款。另外針對黨部涉黑疑雲，引發黨內派系相互攻訐，蔡英文也在會中喊話，不會讓黨回到2008年之前的情況，「家裡不是沒有大人，我就是大人」。

吳怡農今出席青平台時受訪表示，完全不會有黨內互打的問題，主席召開全國主委會議，談很多事情，其中之一怎樣杜絕黑道人頭黨員的問題，這方面有一至共識，很多具體方向也有共識，原則性問題還在思考如何具體落實，方向是很明確，民進黨不歡迎黑道人頭黨員。

對於蔡英文說「家裡不是沒有大人，我就是大人」，是向誰喊話？吳怡農表示，不記得當時蔡總統的說詞，重點是主席希望團結，政黨中人與人的競爭是好事，是正常的，民進黨才會進步。競爭不要影響最終目標，是團結起來為台灣做事，總統以主席身份是要表達這件事，競爭歸競爭，影響長期目標對台灣、民進黨都是傷害。

此外，媒體問到，吳怡農是北市黨部主委又兼青平台基金會董事，是否會有不中立情形。吳怡農說，青平台本來就是長期支持為社會公共事務的團體，所支持的朋友不只是青平台，青平台是社會中重要力量，不會有不中立的問題。

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