中市龍井、大肚「西瓜大王」出爐　郭義隆、黃進勇奪

台中市政府農業局為推廣「吃在地、食當季」理念，龍井區農會今(8)日舉辦「110年度台中市優質西瓜評鑑活動」，計有62組農友報名參賽，評鑑分為龍井組及大肚組，經過評審委員品嘗評分後，由龍井區郭義隆及大肚區黃進通獲得冠軍，勇奪今年「西瓜大王」頭銜。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-08 12:04:35
農業局表示，今年度由龍井區及大肚區合併辦理，邀請行政院農業委員會農業試驗所、台中區農業改良場及農友種苗股份有限公司等單位專家擔任評審，根據果重、糖度、外觀、肉色及風味口感等項目進行評鑑。
經評審委員仔細品嘗評分後，龍井組由郭義隆榮獲第一名，紀志昇及陳連聲榮獲第二名，陳桂榮、劉定邦及葉金煌榮獲第三名；大肚組由黃進通榮獲第一名，陳金標及陳萬富榮獲第二名，陳鵬騰、謝恭助及黃清爐榮獲第三名。
農業局指出，台中以龍井、大肚、清水、大甲及大安為西瓜主要產區，主要種植新蘭西瓜，1年收穫2次，盛產期為5至6月及8至9月，全市栽培面積306公頃、年產量7,018公噸，因大肚溪畔的砂質土壤富含有機質，排水性佳，加上氣候環境適宜，日夜溫差大，使得龍井及大肚區孕育出口感絕佳、香甜多汁的西瓜。現正值台中西瓜盛產期，歡迎消費者踴躍選購在地生產西瓜，以行動支持台中優質農產品。