中市龍井、大肚「西瓜大王」出爐　郭義隆、黃進勇奪

台中市政府農業局為推廣「吃在地、食當季」理念，龍井區農會今(8)日舉辦「110年度台中市優質西瓜評鑑活動」，計有62組農友報名參賽，評鑑分為龍井組及大肚組，經過評審委員品嘗評分後，由龍井區郭義隆及大肚區黃進通獲得冠軍，勇奪今年「西瓜大王」頭銜。

我是廣告 請繼續往下閱讀

農業局表示，今年度由龍井區及大肚區合併辦理，邀請行政院農業委員會農業試驗所、台中區農業改良場及農友種苗股份有限公司等單位專家擔任評審，根據果重、糖度、外觀、肉色及風味口感等項目進行評鑑。

經評審委員仔細品嘗評分後，龍井組由郭義隆榮獲第一名，紀志昇及陳連聲榮獲第二名，陳桂榮、劉定邦及葉金煌榮獲第三名；大肚組由黃進通榮獲第一名，陳金標及陳萬富榮獲第二名，陳鵬騰、謝恭助及黃清爐榮獲第三名。