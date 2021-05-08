鳳梨價格看俏 陳其邁：中國打壓反讓更多人看見台灣鳳梨
中國禁止台灣鳳梨登陸，反而激起台灣及世界各國爆買台灣鳳梨，大樹區農會與內門區農會今（8）日上午在大樹姑山倉庫聯合主辦「鳳梨泡泡」鳳梨行銷推廣活動，時值母親節，高雄市長陳其邁也特地到場送上鳳梨花束給現場的鳳梨農媽媽們，陳其邁說，今年鳳梨雖然受到中國的打壓，反而激起更多人發現，原來台灣的金鑽鳳梨那麼好吃。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-08 12:18:27｜2021-05-08 12:19:34
高雄市長陳其邁表示，高雄鳳梨種植面積大概有1500公頃，外銷部分佔高雄市生產的鳳梨的比例大概有10%到20%左右，中國禁止台灣鳳梨外銷，用這種非經濟的因素來限制台灣品質優良的鳳梨，大家都感到非常不以為然，所以今年政府就分散市場，不管到日本、韓國、加拿大、新加坡等其他外銷市場都大有斬獲。
陳其邁說，而針對國內的鳳梨產銷，包括增加多元的超市、大賣場，像家樂福以及全聯等這些的通路之外，也有企業團購網路的訂購，以及輔導進入校園採用品質好的高雄水果、鳳梨及其他水果，大家努力的結果也反應在整體的農產品的價格上，以5月8日北農市場的拍賣價格為例，去年的平均價格是21元，今年則是33元，成長了5成左右，價格更好。
而在銷路通路上，陳其邁則強調，今年因為中國打壓台灣鳳梨，反而激起更多人發現，原來台灣的金鑽鳳梨那麼好吃，包括日本前首相安倍也在社群平台分享好吃的台灣鳳梨，而安倍吃的就是高雄大樹的金鑽鳳梨，所以市府除了會繼續努力開拓多元國際市場，在產銷上也會更強力道，跟農民站在一起，全力來輔導農民。