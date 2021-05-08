諾富特已釀10多例本土！福建暫停「台胞檢疫便捷通道」

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聲明並指出，有鑑於台灣地區近日出現的新增本土確診病例數量，目前已不具備按原定時間開展有關試點工作的條件，決定對實施台胞來閩檢疫「便捷通道」試點工作進行相應調整，待台灣地區疫情情況符合動態管理要求後，再適時實施。
福建省台港澳辦公室所說的，原定於本月10日起實施的台胞入境檢疫便捷通道措施，共有6點，主要內容截取其中3點如下：
一、對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩（目前為廈門機場口岸）的台胞，實施2天集中醫學觀察+19天閉環管理，期間允許台胞在加強防護、做好健康管理前提下，實施「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。
二、申請獲批後，台胞在入境審核時，還需提供入境前28天無台灣、澳門地區以外旅居史有效證明材料，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供新冠病毒疫苗接種證明）等核驗材料。
三、在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過福建對台“小三通”客運直航口岸來閩，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。