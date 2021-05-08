諾富特已釀10多例本土！福建暫停「台胞檢疫便捷通道」

▲福建省官方8日喊停原定於10日開始實施的，台胞入境福建檢疫便捷通道措施試點工作。地理位置示意圖。（圖／翻攝自 google map）
▲福建省官方8日喊停原定於10日開始實施的，台胞入境福建檢疫便捷通道措施試點工作。地理位置示意圖。（圖／翻攝自 google map）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-08 12:28:53

福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組上月29日甫公告，將於5月10日零時起，實施台胞入境福建檢疫便捷通道措施試點工作，但這項政策才宣布沒多久，還未真正開始運作，福建省官方今天(8日)便喊停，理由是台灣在過去一週新增10多例新冠本土病例。

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根據福建省台港澳辦公室官網聲明，福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組聲稱，4月30日至5月7日，台灣地區新增10多例本土確診病例，按照「便捷通道」試點工作方案動態管理的要求，如連續14天內發生10例以上本土確診病例，則對台灣地區的便捷通道措施就需要暫停。

聲明並指出，有鑑於台灣地區近日出現的新增本土確診病例數量，目前已不具備按原定時間開展有關試點工作的條件，決定對實施台胞來閩檢疫「便捷通道」試點工作進行相應調整，待台灣地區疫情情況符合動態管理要求後，再適時實施。

福建省台港澳辦公室所說的，原定於本月10日起實施的台胞入境檢疫便捷通道措施，共有6點，主要內容截取其中3點如下：

一、對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩（目前為廈門機場口岸）的台胞，實施2天集中醫學觀察+19天閉環管理，期間允許台胞在加強防護、做好健康管理前提下，實施「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。

二、申請獲批後，台胞在入境審核時，還需提供入境前28天無台灣、澳門地區以外旅居史有效證明材料，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供新冠病毒疫苗接種證明）等核驗材料。

三、在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過福建對台“小三通”客運直航口岸來閩，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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