安迪兒曝1個月3友人離世　影響心情工作延宕

Marz23與莫宰羊合作單曲《最美的風景》。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.05.08）
▲Marz23（左）透露因為1個月之內面臨3個朋友離世，嚴重打擊到心情，所以新歌到今年才推出。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.05.08）

記者吳雨婕/台北報導

2021-05-08 14:14:44

Marz23與莫宰羊合作單曲《最美的風景》，2人於今（8）日再度合體舉辦該曲的慶功活動，特地邀粉絲一起登上慶功雙層巴士，沿途帶領大家一起欣賞「最美的風景」。母親節將至，2人除了談起要送給媽媽的母親節禮物外，也分享這首歌曲的幕後製作過程，Marz23自爆在1個月內就有3個朋友過世，影響到他的心情，所以歌曲直到今年4月才推出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Marz23（阿夜）是已故藝人安迪的兒子，適逢母親節，被問到預計怎麼度過，他表示因為最近很忙，所以在今天晚上工作結束後要特別抽空陪媽媽吃個飯，也會包5位數的紅包送給媽媽當作母親節禮物，至於莫宰羊則是買了香水當作禮物，笑說：「希望能幫媽媽增加桃花運。」

▲Marz23與莫宰羊合作單曲《最美的風景》。（圖／華納音樂提供）
▲Marz23（左）與莫宰羊合作單曲《最美的風景》。（圖／華納音樂提供）
歌曲《最美的風景》MV於4月初在YouTube上線後，目前已經累積約153萬觀看次數，Marz23、莫宰羊透露，這首歌其實在去年11月就做完了，但是中間發生許多不愉快的事情，「好比說，很多朋友過世，1個月就走了3個，滿影響心情。」莫宰羊更語出驚人地說「身旁很多朋友被關」，零零總總的事情加起來，讓該曲製作拖了半年之久，才終於在今年4月推出，他們提到，如今的感覺就像歷劫歸來，終於能看見「最美的風景」。

▲Marz23與莫宰羊合作單曲《最美的風景》。（圖／華納音樂提供）
▲Marz23提到在1個月內3個朋友過世。（圖／華納音樂提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
12.05%87.95%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
94.16%5.84%
2021-05-05-2021-05-08
即時
推薦閱讀