安迪兒曝1個月3友人離世　影響心情工作延宕

Marz23與莫宰羊合作單曲《最美的風景》，2人於今（8）日再度合體舉辦該曲的慶功活動，特地邀粉絲一起登上慶功雙層巴士，沿途帶領大家一起欣賞「最美的風景」。母親節將至，2人除了談起要送給媽媽的母親節禮物外，也分享這首歌曲的幕後製作過程，Marz23自爆在1個月內就有3個朋友過世，影響到他的心情，所以歌曲直到今年4月才推出。

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Marz23（阿夜）是已故藝人安迪的兒子，適逢母親節，被問到預計怎麼度過，他表示因為最近很忙，所以在今天晚上工作結束後要特別抽空陪媽媽吃個飯，也會包5位數的紅包送給媽媽當作母親節禮物，至於莫宰羊則是買了香水當作禮物，笑說：「希望能幫媽媽增加桃花運。」

▲Marz23（左）與莫宰羊合作單曲《最美的風景》。（圖／華納音樂提供）

歌曲《最美的風景》MV於4月初在YouTube上線後，目前已經累積約153萬觀看次數，Marz23、莫宰羊透露，這首歌其實在去年11月就做完了，但是中間發生許多不愉快的事情，「好比說，很多朋友過世，1個月就走了3個，滿影響心情。」莫宰羊更語出驚人地說「身旁很多朋友被關」，零零總總的事情加起來，讓該曲製作拖了半年之久，才終於在今年4月推出，他們提到，如今的感覺就像歷劫歸來，終於能看見「最美的風景」。