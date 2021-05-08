快訊／出現感染源不明機師個案　又增一例本土確診個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日召開記者會，說明國內COVID-19疫苗開打時程。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增1例感染源調查中病例，是某航空公司機師列為案1183。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-08 14:11:44

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增1例感染源調查中病例，是某航空公司機師列為案1183，及1例本土病例列為案1184，為1183之同住家人。

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指揮中心表示，案1183為本國籍50多歲男性，為某航空公司機師，今年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗。個案5月4日出現全身倦怠，5月6日出現發燒，同日就醫採檢，於今日確診，Ct值16，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者2人列居家隔離。

指揮中心說明，案1184為本國籍50多歲女性，為案1183之同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值23。相關接觸者目前正調查中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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