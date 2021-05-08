林智堅陳其邁接燈　王國材見證台灣燈會重返故鄉高雄

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣燈會睽違廿年重返高雄，不只是國家慶典在高雄，更見證廿年來城市蛻變。台灣燈會的規模愈來愈大，但高雄縣市從2010年合併以來，一直沒辦過台灣燈會，此次首度結合2大國家級場館，規劃絕無僅有、獨一無二的雙場域展演，在長燈期、雙場域、大面積的前提之下，辦理更為節約的燈會。
2022台灣燈會重返高雄，由高雄市副市長史哲擔任總策劃，史哲將今年10月舉辦的國慶煙火做為起手式，再串聯金音獎、跨年到燈會，善用愛河灣、衛武營、高雄流行音樂中心、蓬萊商港等優勢場域，把活動佈局提升至陸、海、空、光陣多層次，除增進可看性外，更可將高雄的觀光產值極大化，如跨百光年般增進經濟效益。
雖然原定在新竹舉辦的「2021台灣燈會」因疫情影響而取消辦理，但新竹市政府也將在7月把燈會轉型為「2021光臨藝術節」，為期近兩個月的活動，將邀請台灣、日本、英國、德國、義大利等八國藝術家，用光雕、音樂和藝術，把文化科技城新竹主要街區的古蹟變成戶外藝術品，希望擺脫過去一年多來疫情的陰霾，把光帶到所有人的眼前，「光臨」象徵邀請民眾來到新竹市，同時也有「光來臨」，黑暗散去，帶來光明與希望。
高雄市政府表示，2022台灣燈會場域的觀光、交通條件都極為優異，除面積最大外，也規劃多項令人期待的燈會亮點，以陸海空全面策展最創新：運用高雄城市景觀的多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，即將帶給國人嶄新的燈會360度陸海空賞燈新體驗。
智慧展演的部分，則運用最新5G高傳輸低延遲之優勢技術，規劃創新的異地匯演，展現高雄國際級智慧城市高度；城市永續，是將燈區規劃導入城市美學基礎建設，以綠色載具接駁，成為台灣燈會的永續城市新典範。
高雄市歷經縣市合併後，無論是經濟、產業、文化等均是城市的發展重心，並且擁有便捷的交通網絡、自然人文豐富、山海河港兼具，高雄市取得2022台灣燈會主辦權，這是睽違20年，台灣燈會再度由高雄市辦理。
20年前，2001台灣燈會在高雄愛河畔舉辦，20年後2022台灣燈會將在高雄亞洲新灣區與衛武營辦理。這20年來，高雄歷經縣市合併，城鄉多元文化包容，城市風貌景觀蛻變，將為2022台灣燈會做出最完美的詮釋。