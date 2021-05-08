林智堅陳其邁接燈　王國材見證台灣燈會重返故鄉高雄

▲高雄第一次舉辦的全國性燈會，代表台灣去中心化，也是台灣南北平衡的起始。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄第一次舉辦的全國性燈會，代表台灣去中心化，也是台灣南北平衡的起始。（圖／高市府新聞局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-08 14:35:00

交通部於今(110)年1月宣布由高雄市接辦2022臺灣燈會，為後疫情時代全國首場國際級節慶活動，今(8)日在高雄市衛武營辦理接燈儀式，將在出身高雄的交通部長王國材見證之下，由2021年台灣燈會主辦城市新竹市長林智堅將代表台灣燈會主辦權的台灣燈會燈籠信物交到高雄市長陳其邁的手上，盛大迎接2022台灣燈會重返高雄的榮耀時刻。

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高雄市政府表示，2022台灣燈會將是後疫情時代初登場的國家慶典，將向全世界展現台灣節慶文化的軟實力，2001年之後，台北燈會改名並開始至各縣市輪流舉辦，首站就選擇高雄，也是高雄第一次舉辦的全國性燈會，代表台灣去中心化，也是台灣南北平衡的起始。

▲台灣燈會睽違廿年重返高雄，不只是國家慶典在高雄，更見證廿年來城市蛻變。（圖／高市府新聞局提供）
▲台灣燈會睽違廿年重返高雄，不只是國家慶典在高雄，更見證廿年來城市蛻變。（圖／高市府新聞局提供）
台灣燈會睽違廿年重返高雄，不只是國家慶典在高雄，更見證廿年來城市蛻變。台灣燈會的規模愈來愈大，但高雄縣市從2010年合併以來，一直沒辦過台灣燈會，此次首度結合2大國家級場館，規劃絕無僅有、獨一無二的雙場域展演，在長燈期、雙場域、大面積的前提之下，辦理更為節約的燈會。

2022台灣燈會重返高雄，由高雄市副市長史哲擔任總策劃，史哲將今年10月舉辦的國慶煙火做為起手式，再串聯金音獎、跨年到燈會，善用愛河灣、衛武營、高雄流行音樂中心、蓬萊商港等優勢場域，把活動佈局提升至陸、海、空、光陣多層次，除增進可看性外，更可將高雄的觀光產值極大化，如跨百光年般增進經濟效益。

雖然原定在新竹舉辦的「2021台灣燈會」因疫情影響而取消辦理，但新竹市政府也將在7月把燈會轉型為「2021光臨藝術節」，為期近兩個月的活動，將邀請台灣、日本、英國、德國、義大利等八國藝術家，用光雕、音樂和藝術，把文化科技城新竹主要街區的古蹟變成戶外藝術品，希望擺脫過去一年多來疫情的陰霾，把光帶到所有人的眼前，「光臨」象徵邀請民眾來到新竹市，同時也有「光來臨」，黑暗散去，帶來光明與希望。

▲高雄市政府表示，2022台灣燈會將是後疫情時代初登場的國家慶典。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄市政府表示，2022台灣燈會將是後疫情時代初登場的國家慶典。（圖／高市府新聞局提供）
高雄市政府表示，2022台灣燈會場域的觀光、交通條件都極為優異，除面積最大外，也規劃多項令人期待的燈會亮點，以陸海空全面策展最創新：運用高雄城市景觀的多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，即將帶給國人嶄新的燈會360度陸海空賞燈新體驗。

智慧展演的部分，則運用最新5G高傳輸低延遲之優勢技術，規劃創新的異地匯演，展現高雄國際級智慧城市高度；城市永續，是將燈區規劃導入城市美學基礎建設，以綠色載具接駁，成為台灣燈會的永續城市新典範。

高雄市歷經縣市合併後，無論是經濟、產業、文化等均是城市的發展重心，並且擁有便捷的交通網絡、自然人文豐富、山海河港兼具，高雄市取得2022台灣燈會主辦權，這是睽違20年，台灣燈會再度由高雄市辦理。

20年前，2001台灣燈會在高雄愛河畔舉辦，20年後2022台灣燈會將在高雄亞洲新灣區與衛武營辦理。這20年來，高雄歷經縣市合併，城鄉多元文化包容，城市風貌景觀蛻變，將為2022台灣燈會做出最完美的詮釋。

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