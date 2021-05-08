消費者對防疫信心堅定　母親節聚餐商機持續暢旺

▲聚餐、約會（圖／翻攝Pexles）
▲ 消費者對防疫信心堅定，母親節聚餐商機持續暢旺。（示意圖／翻攝Pexles）

中央社

2021-05-08 16:16:09

（中央社記者江明晏台北8日電）不畏疫情攪局，母親節檔期聚餐效應仍在高檔，多家連鎖餐飲業者如王品、漢來美食等均指出，本週末訂位狀況很旺，候補等位需求遠高於退訂人數，顯示市場對台灣防疫信心充足。

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諾富特旅館染疫事件擴大疫情，餐飲業者原先擔憂今年5月母親節檔期的聚餐效應將「旺季不旺」。不過，根據多家連鎖餐飲業者指出，本週末訂位狀況仍維持超高水位，雖有少部分退訂，但候補等位的需求遠高於此，整體呈現供不應求的狀況。

迎戰母親節商機，餐飲業者摩拳擦掌端出優惠，而高漲的市場需求也沒讓業者鎩羽而歸，台灣連鎖餐飲龍頭王品表示，旗下王品牛排、西堤、夏慕尼等高價位品牌，母親節周末時段訂位均已客滿，其他品牌的訂位幾乎達9成滿，且即便前陣子疫情已開始餘波盪漾，王品5月初的業績仍創同期新高，且節慶或日常用餐需求都帶動營運維持高檔。

其他餐飲業者漢來美食也指出，目前集團旗下各品牌餐廳在母親節當天的訂位狀況還是9成到客滿，沒有出現退訂潮，今天的訂位也大約在8成以上，顯示市場對台灣防疫信心足，對過節的聚餐需求十分高漲。

搶母親節檔期，以「和牛」為核心的乾杯集團聯合旗下餐飲品牌推出「媽咪啖和牛」方案，乾杯觀察分析，消費者在母親節不願再留在家讓媽媽煮飯，因此外出聚餐需求比其他節日更高，乾杯旗下各餐廳平均訂位超過7成，詢問度較去年同期高，可帶動業績成長2成。

飯店業餐飲也受惠母親節聚餐效應，台北君悅總經理陳隆慶表示，台北君悅館內7間餐廳5月8日、9日母親節週末推出特別菜單，各廳平均訂位已超過7成，詢問度或訂位量都較去年同期成長，藉著「宴會活動增加」及「母親節外帶商品選擇豐富化」雙引擎，期望能為第2季餐飲業績挹注20%以上的成長。

此外，餐飲業者也表示，今年母親節檔期未受到疫情攪局，且就算有些消費者退訂餐廳，也能挹注到餐飲外送市場；去年由饗饗和饗食天堂首度開賣的母親節套餐，一開訂就熱銷售罄，今年饗賓餐旅集團旗下7大品牌聯手推出中西日泰式和蔬食類的母親節外帶套餐，有望再挹注銷售表現。

瓦城也指出，今年首次開放wa10瓦城LINE官方帳號的母親節套餐預訂服務，預約訂單明顯增加，截至目前銷售已突破新台幣百萬的營業額，大啖外送商機。（編輯：郭無患）1100508

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