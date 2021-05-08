本土個案1184活動路徑曝光　富邦內湖分行遭點名

指揮中心今（8）日公布一名本土確診個案1184，為感染源不明的案1183機師的妻子，同時公布目前的個案足跡，顯示該案5日上午11點曾至台北富邦銀行內湖分行，提醒民眾若在19日前有相關症狀，應戴口罩就醫。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-08 14:53:57｜2021-05-08 15:04:46
指揮中心說明，案1184為本國籍50多歲女性，為案1183之同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值23，相關接觸者目前正調查中。該個案曾在５日上午11點至台北富邦銀行內湖分行。
指揮中心提醒，曾出入相關場所民眾應請進行自我健康監測,若於19日前出現發 燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。
對此，富邦銀行回應，今日上午接獲台北市衛生局通知，便委託專業廠商對內湖分行環境進行全面消毒，並於每個服務櫃台加裝安全隔板，同時安排分行全體同仁及同住家屬進行核酸檢測Ｍ下周一起，各營業場所將嚴格遵守自主健康管理原則，全程配戴口罩，定時量測體溫，以保障同仁及客戶健康安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。