美國務卿挺台灣參與WHA　蘇貞昌：台灣經驗助世界防疫

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蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，這幾年來，台灣不但在自由民主的堅持、進步受到肯定，尤其在防疫工作上，更讓世界誇讚，所以不但七大工業國G7會議挺台灣，法國參議院更以304：0票來支持台灣加入WHA，布林肯也清楚表示美國支持，呼籲各國支持台灣加入WHA，才能把台灣的貢獻與對於相關防疫的成績，讓世界各國分享，這才是對世界最好。
蘇貞昌說，台灣的努力漸漸被世界看見並肯定，同時也愈來愈多國家，主要的大國紛紛為台灣發聲相挺，台灣「得道多助」，大家繼續努力。不但會在世界有一席之地，而且台灣一定會得到愈來愈多的支持。
行政院發言人羅秉成指出，在COVID-19武漢肺炎肆虐全球的災情下，必須要透過國際間即時有效的資訊交換平台，才能共同有效防治疫情。事實證明，在蔡總統的領導下，臺灣具有健全強靱的公衛及醫療體系，而防疫作為及表現也都深受各國所肯定。
羅秉成表示，台灣基於作為地球村一份子的責任，過去以來持續透過各種管道，就所做出的防疫成效及經驗，向世界提出貢獻，而長期以來台灣積極爭取加入相關醫療健康之國際組織，卻橫遭中國無理阻撓及打壓，但「德不孤，必有鄰」，臺灣非常感謝近日美丶法等主要國家對於台灣的支持、鼓勵及肯定，台灣也會持續提升國際形象及地位，並在國際上深化與價值理念相近國家的合作夥伴關係。
民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨感謝布林肯對台灣的肯定，也希望台灣能持續將寶貴的抗疫經驗和國際社會分享。
謝佩芬說，民進黨贊同布林肯在聲明中所述，全球衛生與全球衛生安全挑戰無關國界或政治爭端，台灣為解決這些問題提供了寶貴的貢獻和經驗，因此沒有理由將台灣排除在WHA之外。謝佩芬表示，民進黨感謝美國與許多理念相近的國際友人對台灣的支持，民進黨將持續努力拓展台灣的國際空間。