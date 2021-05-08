疫情升溫防疫加嚴 勞工局長領隊加強移工防疫宣導

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經過1年多的持續宣導，勞工局觀察發現，移工多具備防疫知識，甚至以往假日移工較常聚集地點，現今也少有大量人潮聚集情事，即使相聚多數都有配戴口罩，顯見防疫宣導已收成效。只是，因應近期國際及國內疫情日趨升溫，勞工局再次加強宣導，提醒移工防疫不鬆懈。
張大春局長表示，截至今年4月全國移工共計有71萬多名，臺中市就有10萬6千多名，是移工人數第二多城市，尤其假日因交通便利，更吸引中部鄰近縣市移工到臺中聚會，疫情升溫防疫加嚴，勞工局才會利用假日加強宣導。
張局長也呼籲本市勞工及移工們進入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)等八大類場所，應佩戴口罩，持續保持防疫好習慣。
尤其，勞工局辦理的職業訓練課程及臺中市勞工大學課程都陸續開課中，張局長籲請勞工朋友參加課程時，務必要留意相關防疫作為，一起為自己及家人的健康把關。如有身體不適請立即就醫，或撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。
相關多國語言防疫宣導資訊，可至臺中市政府勞工局網站https://www.labor.taichung.gov.tw/「勞工服務-特殊勞工服務-外籍移工服務-在台生活法令需知」項下查詢。