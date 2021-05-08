疫情升溫防疫加嚴 勞工局長領隊加強移工防疫宣導

疫情升溫防疫加嚴 勞工局長領隊加強移工防疫宣導
▲疫情升溫防疫加嚴，台中市勞工局長張大春領隊至東協廣場，加強移工防疫觀念宣導。（圖／勞工局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-08 16:03:24

臺中移工逾十萬人，假日更吸引鄰近縣市移工聚集，在國內疫情升溫之際，台中市府勞工局為勸導移工防疫不鬆懈，今日利用周末午後，由局長張大春領隊前往東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移工維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫好習慣，如有身體不適請立即就醫，一起為自己及家人健康把關。

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勞工局長張大春表示，自109年初新冠肺炎疫情爆發以來，勞工局即派員利用假日，持續在東協廣場、臺中公園、火車站等移工較常聚集處進行走動式宣導，並印製英文、越南文、印尼文及泰文等移工主要來源國的防疫宣導文宣，透過仲介公司協助向移工宣導外，並請大眾運輸業者、醫療院所、宗教團體、公園等主管機關協助張貼宣導，提醒移工勤洗手、戴口罩、減少人潮聚集、保持社交安全距離、注意自身健康等。

經過1年多的持續宣導，勞工局觀察發現，移工多具備防疫知識，甚至以往假日移工較常聚集地點，現今也少有大量人潮聚集情事，即使相聚多數都有配戴口罩，顯見防疫宣導已收成效。只是，因應近期國際及國內疫情日趨升溫，勞工局再次加強宣導，提醒移工防疫不鬆懈。

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▲ 台中市勞工局印製英文、越南文、印尼文及泰文等移工主要來源國的防疫宣導文宣，透過仲介公司協助向移工宣導。(圖／勞工局提供）
 

張大春局長表示，截至今年4月全國移工共計有71萬多名，臺中市就有10萬6千多名，是移工人數第二多城市，尤其假日因交通便利，更吸引中部鄰近縣市移工到臺中聚會，疫情升溫防疫加嚴，勞工局才會利用假日加強宣導。

張局長也呼籲本市勞工及移工們進入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)等八大類場所，應佩戴口罩，持續保持防疫好習慣。

尤其，勞工局辦理的職業訓練課程及臺中市勞工大學課程都陸續開課中，張局長籲請勞工朋友參加課程時，務必要留意相關防疫作為，一起為自己及家人的健康把關。如有身體不適請立即就醫，或撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。

相關多國語言防疫宣導資訊，可至臺中市政府勞工局網站https://www.labor.taichung.gov.tw/「勞工服務-特殊勞工服務-外籍移工服務-在台生活法令需知」項下查詢。

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