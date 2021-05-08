屏東土地獨特品牌屏東原百貨　5月8日盛大開幕

屏東縣政府以勝利星村6連棟歷史建築打造的「屏東原百貨」8日盛大開幕，館舍分別規劃原童、原織、原聚、原家、原食及原音等6個主題，作為原鄉文化產業的展售平台。搭配溫馨母親節，連續2天開幕活動風土選物市集、音樂會、故事特展以及集章DIY活動，縣府邀請全國民眾來屏東原百貨，一次打包屏東原鄉的在地生活美學。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-08 16:27:58
縣府上午在康定街2至12號的6棟建物前舉辦「屏東原百貨」開幕記者會，包括縣長潘孟安、原住民族委員會副主委鍾興華、立委周春米、伍麗華、多位原鄉部落鄉長、縣議員出席，共同見證全台第一處在都會蛋黃區打造專屬原鄉文化產業展售平台的「原百貨」。
潘孟安表示，屏東每個原鄉部落背後都有與自身文化、部落連結的故事，「原百貨」就是讓部落文化產業有個說故事的地方，咖啡、紅藜、琉璃珠等原民農特產、文創品等百貨，融合原民食材與音樂、烘焙等逐一呈現，展售來自原鄉的工藝精品、部落美食、原民家具、親子手作、音樂及服飾。
屏東原百貨將6棟別具特色的歷史建築規劃為六大主題館，分別為「原童milingmilinan」、「原音senay」、「原織tjemenun」、「原家qinaciljai」、「原食kanu」及「原聚bulay」，結合生活創意、選物平台、家俱策展、甜點手作、展覽策畫、織品服飾設計、音樂展演、原民童玩、旅遊遊程等，藉此串連本縣原鄉原民業者，建構專屬本縣原民特色商品行銷網絡，推廣在地原鄉生活美學，創造屬於屏東土地獨特的品牌。