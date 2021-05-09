女神歌手現身花園夜市開唱　粉絲擠爆現場

有大馬女神封號的藝人林明禎與梁心頤（Lara）日前前進樹林興仁花園夜市，與主持人陳零九、婁峻碩破天荒在夜市LIVE獻唱《下雨天》、《天黑請閉眼》、《COLORFUL》等歌曲，引起眾多粉絲圍觀，現場擠得水洩不通。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-09 09:00:00
林明禎與梁心頤參加節目《CARRY吧 玩家們》，與主持人小禎、陳零九、婁峻碩前進夜市，挑戰擺攤做生意，只要在限時內賺取超過一萬的營業額，就可以獲得同等金額的消費券送給觀眾。但在擺攤前，五人必須透過關卡獲得資源，還要跟夜市裡的攤販老闆PK，好借用擺攤用的生財工具，其中有一個任務小禎和工作人員PK比「翻鍋」，短短30秒工作人員翻了40次，眼見不妙，小禎發揮「神技」使出神速翻鍋技能，只用了20秒就超越了40次紀錄，讓大家大呼太厲害！
到了擺攤前，早就有許多粉絲們聚集在夜市中，等著小禎、陳零九、婁峻碩、Lara 梁心頤及林明禎現身擺攤。一開始梁心頤演唱《下雨天》，緊接陳零九與婁峻碩接續演唱《天黑請閉眼》、《COLORFUL》歌曲，三人成功聚集人潮，而為了刺激粉絲玩「棒球九宮格」遊戲，婁峻碩不惜出賣好友陳零九，當場加碼大喊「全中的話，零九擁抱一個」，當場引來一陣尖叫聲，也吸引不少人排隊要玩戲，為了得到偶像擁抱，有位粉絲連中6球，讓大家直呼好強。