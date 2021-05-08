董至成叫兒向前妻磕頭 月付3萬嘆「沒了嫂子賣餃子」
設計師周裕穎《先驅者沙龍》時裝秀盛大登場，黃子佼、陳美鳳、黃仲崑、潘若迪、蔡詩芸出席力挺，董至成今（8）日扮成日本時尚大師草間彌生現身，明日就是一年一度母親節，董至成透過鏡頭向前妻表達最高敬意，「我兒子是做5次試管才出來的，每年母親節我都叫兒子磕頭，謝謝她受這麼多痛苦、困難，才幫我生下一個獨生子。」董至成獨子今年升大學，沒有叛逆期的問題，他開玩笑說：「兒子很聽話，1個月給他3萬元怎麼會不聽話呢？」
記者羅凌筠/台北報導
2021-05-08 16:21:04｜2021-05-08 17:08:51
董至成兒子和媽媽一起住，他1個月只見兒子2次面，「我常常吃飯就跟他講，我沒辦法陪在媽媽身邊，他一定要孝順媽媽，代替爸爸注意媽媽健康，不要讓她太忙太累，幫她分擔家事」，兒子念私立學校學費沉重，1學期花費10幾萬，董至成仍盡力盡到父親義務：「我能給小孩的也只有學雜費、生活費，讓他好好學習、做個好人，不要沾染惡習，人格品德不要有偏差，雖然他跟媽媽住，我這個爸爸也有責任教導。」
董至成水餃副業經營得有聲有色，在全台灣連鎖超市1000家分店常常缺貨，董至成工廠設在彰化，打算增加生產量，他自我解嘲：「這是我目前真正投資、也參與細節的副業，因為沒有嫂子了嘛，就賣餃子。」