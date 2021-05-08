《Imitation》集結13位知名韓星 揭演藝圈「殘酷真相」
韓劇《Imitation》集結「K-POP偶像」參演，包含前T-ara芝妍、U-KISS濬榮、《寄生上流》鄭知蘇、ATEEZ潤浩等4人，劇情描述在偶像輩出的演藝時代，懷抱夢想的青年男女展現熱情、努力奮鬥，以及青澀愛情與成長的故事，真實呈現偶像在舞台上亮麗身影的背後，充滿辛酸與汗水的一面。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-08 19:00:00
劇中，芝妍飾演韓國歌謠界最火紅的女歌手「羅莉曼」，因傾心於由濬榮飾演的當紅偶像團體成員「權力」，而找上由鄭知蘇飾演、靠模仿自己為賣點的歌壇無名新人「李麻夏」嗆聲，三人之間的感情發展，引起觀眾好奇。
芝妍透露雖然擁有長期的偶像女團經驗，但想演好女歌手的話還需要更多努力，因此大量參考嚴正花、李孝利的表演，盡力打造羅莉曼的獨特魅力。
除了上述知名偶像，該劇還邀到ATEEZ成員鍾浩、星和、傘，SF9澯熙、輝映、少年共和國秀雄、前女團I.O.I及PRISTIN隊長林娜榮、前女團Rainbow金智淑、元祖男團g.o.d成員Danny Ahn（安信源）等9位不同世代的男女偶像參與，推估超過13名以上韓星，因此在戲劇開播前，成功引起廣大K-POP粉絲的興趣。《Imitation》每周五與韓國同日在friDay影音獨家播出。