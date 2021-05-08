全大運聖火傳遞歷經19 天1168公里 今返抵成大
。其中49級至113級校友及在校生一同加入力挺聖火傳遞的路跑行程，傳承的精神讓聖火隊士氣高昂。傳遞聖火路途讓選手面對的不僅僅是陰晴難測的天氣、未明的路況、體力的耗損，每天的食衣住行更是考驗著成大團隊。所幸有一群熱情付出的成大校友一路相挺，及許多贊助廠商支援，讓成大環台聖火隊順利完成任務。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-08 16:45:34
成功大學校長蘇慧貞感動表示，聖火隊在台東鹿野遇到有小孩表示立志長大後要就讀成大，這都是因為聖火隊一步一腳印，用成大的汗水、成大的熱情，感動全台灣每個角落。蘇慧貞特別感謝各界對於此次成大舉辦全大運的共襄盛舉，全大運是成大建校90週年的重要活動，成大也希望能夠展示自己在台南將近一個世紀的成長、感謝與回饋，期許這些重大的效益與影響力可以留下來給台南。
台南市長黃偉哲代表主辦城市台南迎接聖火，他強調這是台南隔40年後的全大運，感謝成功大學籌備別開生面，且前所未有的全國大專運動會，期待14日呈現最漂亮、最好的城市行銷，以及成功大學最亮麗的一面，總統參與開幕時與所有的參賽選手暨全國嘉賓都能夠看得到。黃偉哲並將台南盛產且充滿祝福意義的火鶴花致贈給到場的企業代表與聖火隊隊員，希望活動與參與活動的人員都能如同火鶴的台語發音「乎好」一樣圓滿，期待藉由全大運帶動市民的健康運動風潮。
火鶴花是台南盛產，黃偉哲表示，火鶴花台語叫「乎好」，希望110全大運所有的選手、嘉賓都圓滿。在母親節的前夕，也祝福大家食衣住行育樂，樣樣都樂、樣樣都好。