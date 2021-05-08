全大運聖火傳遞歷經19 天1168公里 今返抵成大

▲成功大學校長蘇慧貞 (左)將聖火交給1981年時參加全大運的選手陳財富，他也是成大73級造船系校友（圖／記者林怡孜攝，2021,05,08）

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乎好」，希望110全大運所有的選手、嘉賓都圓滿。在母親節的前夕，也祝福大家食衣住行育樂，樣樣都樂、樣樣都好。